西餅客真的「夠食力」嗎？　背債買樓倒不如存美元續收息｜鄭昆侖

在今年2月25日刊登的「Nvidia等AI主題股贏到開巷，現跟風追貨似乎「遲咗啲」?」文章，當時環球市場幾乎無AI概念是不歡。筆者當時的看法是如果有心買的話就不如早一些。在22年第4季至23年第1季，其實不少半導體股票處於低位水平任你買。今年2月23日至4月19日期間，儘管隨後股價再升一升，但是Nvidia以及AMD都是呈現「石堅格」，亦即先上升然後倒跌。期內，Nvidia已由788.2美元回落至762.0美元。AMD則由176.5美元累跌至147.6美元。除了ASML以及TSMC最近公佈的首季業績以及業務展望遜預期之外，環球息口預期上升也是另一個不利原因。

部份本地銀行：持續地展示「落雨收遮」的正常做法

在近幾個月，本欄一直指出，在2024年實際環球利率以及通脹水平會高於市場的年初預期。今年年初，當時有不少人認為因為通脹率下降所以美國會在2024年減息1.25%至1.75%。只不過，現時的通脹率有反彈升溫的勢頭，因此美國全年可能僅減息0.25%至0.75%。甚至有一個可能性是當局完全不減息，而美國息口會維持在5.25至5.50厘水平。

不少炒賣或銷售本地樓的一群人，近幾個月因為政府撤辣招以及美國減息兩大理由而認定樓市「冇得輸」。在政府宣佈撤辣招之後，有物業代理以及傳媒指出大量「西餅客（一買便買6至12個單位的單一客戶）」來港掃貨。

美國利率水平仍然偏高，倒不如存美元繼續收息。﹙資料圖片﹚

有好幾個一手樓樓盤推售的初步反應強勁，第一批的「超額認購」高達34至44倍不等。只不過，奇就奇在第一批單位成功出售90%以上，去到第二批的出售單位比率便不足80%。筆者的想法是，既然超額認購數字如此強勁，而且西餅客的「食量」異於常人，理應求其一個發展商好容易便能賣出300至500個一手樓單位才對呀。

同時，據廣大傳媒以及社交媒體平台的情報，不少二手樓似乎面對成交量以及作價偏弱勢的狀況。除了遭進取減價的一手樓樓盤「搶客」之外，部份本地銀行收緊樓宇按揭貸款的批核似乎也是一個問題。

自2023年07月初起，金管局開始放寬不用按揭保險的按揭成數（由5成調升至7成）。儘管如此，不少本地銀行的做法是反而收緊銀根。除了不斷調高按揭利率之外，近日更加有銀行減少現金回贈（等同加息）。另外，有傳媒報導指出有置業者因為銀行估值遭調低，獲批的貸款金額少於預期。如果未能搬錢補差價，那麼便要「撻訂」輸掉訂金了。

至於銀行「落雨收遮」的情況，筆者早在2023年9月17日刊登的「銀行加息如「落雨收遮」，新地減派息屬合理賽果」一文亦有解釋。

就正如筆者在2個星期之前所指，反正美國利率水平仍然偏高，倒不如存美元繼續收息吧。