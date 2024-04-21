周大福贊助中法羽毛球慈善活動　足金羽毛球擺件拍賣籌12萬人幣

周大福珠寶（1929）宣布，贊助「巴黎100中法羽毛球慈善盛典」，是次贊助為集團慶祝成立95周年暨開展品牌轉型之旅的首個里程碑。

該集團稱，逢中法文化旅遊年 60 周年及 2024 年巴黎奧運倒數100 天，「巴黎100」活動旨在慶祝中法之間的文化融和，以及兩國共同對體育和藝術的熱忱。活動由中國羽毛球大滿貫及奧運金牌得主林丹及其他羽毛球傳奇人物共同發起，冀望團結中法兩國。

集團表示，已制作一件24K足金羽毛球擺件於是次活動中拍賣，籌得12萬元人民幣，扣除活動成本後，分別捐贈予林丹、陶菲克‧希達亞特、彼得‧蓋德及李宗偉旗下位於當地的羽毛球會，以推廣羽毛球運動。

周大福同時推出「巴黎100」系列飾品，系列以羽毛球為主題，由一條18K白色黃金美鑽項鍊及一條24K足金項鍊組成，吊墜細緻刻劃羽毛球的特質，設計結合法國國旗、艾菲爾鐵塔及羽毛球元素。

周大福珠寶集團副主席鄭志雯表示，四月對集團的意義重大，我們不僅迎來95周年，更正式啟動品牌轉型之旅，而集團很高興把中國文化弘揚到國際舞台，慶祝中法兩國之間豐富的文化交滙，並透過精湛珠寶工藝之美和獨特性而緊密連繫。