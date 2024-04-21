巨額資金下落不明　天韻國際︰已委任獨立管理人保護集團資產

天韻國際(6836)巨額公司資金下落不明，遭證監會指示自上周一(15日)起暫停其股份交易。

天韻國際今日發表公告稱，於上月25日，該公司收到了證監會函件，表示證監會正就該等事宜進行調查，並就集團的截至2021年12月31日止三個財政年度的經審計財務報表，及截至2022年6月30日止6個月的未經審計財務報表的銀行結餘存在錯報情況提出關注。

被指控存在錯報銀行結餘的情況涉及集團兩個銀行戶口，包括該公司前附屬公司天同食品(宜昌)，於武漢農村商業銀行的戶口，其涉及未經授權轉賬，以及山東天同食品有限公司於臨商銀行的戶口。

證監會函件中指控，根據公司向證監會提供的記錄及文件，以及證監會獨立取得的銀行文件，於刊發業績中，集團的現金及銀行結餘存在錯報情況，涉嫌錯報金額介乎約4.338億元至約5.637億元人民幣，相當於刊發業績中集團的現金及銀行結餘逾90%，以及集團的資產淨值逾45%。

於本月19日，天韻國際經證監會批准後，委任了凱晉企業顧問有限公司為獨立管理人，保護集團資產，並立即向證監會報告任何不尋常情況。該公司向證監會承諾，委聘證監會同意的，信譽良好的獨立顧問，進行該調查，並就調查發現刊發公告，及經重列的財務訊息，以反映集團的真實財務狀況。

天韻國際承諾，在考慮證監會的關注及該調查的發現，採取適當步驟，確保公司管理層之誠信。該等步驟包括免去所有須就該等事宜負責的人士的董事/高級管理層職務；委聘勝任及獨立的，並擁有合適資格及經驗管理公司的董事。於新的董事會成立後，該全體董事會的委任將須由公司獨立於涉及該等事宜的董事及高級管理層的股東的多數票批准。

同時，天韻國際承諾，委聘證監會同意的，信譽良好的獨立顧問，就集團的內部監控進行審核，聚焦於財務滙報程序、支付程序及集團賬目及記錄的管控及記錄，並刊發公告，披露審核發現及推薦建議，公司的回應及就該等推薦建議的執行情況。

天韻國際將繼續停牌。