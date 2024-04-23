香港3月通脹按年升2%　政府指通脹短期內續處可控水平

統計處今日（23日）公布3月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，3月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2%，較今年1月份及2月份合計的平均升幅（1.9%）略高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年3月份的按年升幅（即基本通脹率）為1%，亦較今年1月份及2月份合計的平均升幅（0.9%）略高。將3月份的按年升幅與1月份及2月份合計的平均升幅作比較可抵消農曆新年於兩年間不同時候出現（今年在2月份，去年則在1月份）而令價格波動的影響。



3月基本通脹2%

統計處指出，綜合消費物價指數在今年3月份的按年升幅為2%，較2月份的相應升幅（2.1%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月份的按年升幅為1%，亦較2月份的相應升幅（1.2%）為低。

統計處亦指出，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年3月份的按年升幅分別為2.3%、1.9%及1.7%。

又一城商場。（陳葦慈攝）

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在3月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升17.7%）、外出用膳及外賣（上升3.3%）、住屋（上升3.1%）、雜項服務（上升2.9%）、交通（上升2.2%）、雜項物品（上升1.2%），以及衣履（上升0.3%）。另一方面，綜合消費物價指數在3月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌8.7%）、耐用物品（下跌1.5%），以及基本食品（下跌0.5%）。

政府發言人表示，三月基本消費物價通脹率輕微。儘管外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快升幅，基本食品價格按年輕微下跌。能源相關項目的價格進一步向下。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

政府指出，展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些上升壓力。外圍價格壓力應會延續大致向下的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢升溫會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。