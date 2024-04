據新加坡《海峽時報》報道,高盛計劃在亞洲「穩步」招聘,以滿足區內日益增加的家族辦公室及超級富豪的需求。高盛全球資產和財富管理主管Marc Nachmann指出,該行預料將有大量家族辦公室在新加坡開設,並有可能會增長。

Marc Nachman指高盛目前在新加坡的資產及財富管理員工數目,較3年前增加30%;又指出將新加坡﹑澳洲及香港列為該行的主要財富市場,但未有透露招聘目標的細節。

新加坡:A man wearing a protective mask walks past the Marina Bay Sands Shopping Center with the central business district in the background on July 07, 2020 in Singapore. (Getty)