Alipay+引14個境外錢包用戶來港移動支付 促進旅遊業 助本地商戶

在熙來攘往的鬧市銅鑼灣，在夜色和霓虹燈影之下，來自馬來西亞TNG ewallet的陳書玲、來自泰國的電子錢包TrueMoney的Korakrit Mekbunsonglap以及來自蒙古國的電子錢包Hipay的Nyamjargal Batdorj，偕同AlipayHK CEO兼螞蟻國際大中華區總經理李詠詩，來到本港一家傳統老字號餅家，各自精心挑選了包括杏仁餅、牛油曲奇、蝴蝶酥以及鳥結糖等馳名手信後，打開手機上各自的二維碼，用自己家鄉慣用的移動電子錢包輕輕一掃便成功付款，緊接著還在街頭品嚐了本港的地道美食、熱辣辣的「雞蛋仔」，移動支付過程也同樣暢順，令他們笑逐顏開，讚不絕口。



香港旅發局副總幹事葉貞德女士(右五)、Shilla Travel Retail (HK) 董事總經理Kang San Ho先生(左五)與AlipayHK CEO兼螞蟻國際大中華區總經理李詠詩小姐(中)以及國際主要支付軟件負責人一起，慶祝Alipay+攜多國電子錢包來港服務遊客。

支付寶出境遊負責人黃亞南(左三)與AlipayHK CEO兼螞蟻國際大中華區總經理李詠詩(右三)等，出席記者會，宣佈Alipay+助9國家和地區14個電子錢包用戶來港移動支付的消息。

來自菲律賓的電子錢包GCash的總經理Paul Albano(左一)以及來自馬來西亞的TNG eWallet的COO Mohd Herman Sarbini(右二)與AlipayHK CEO兼螞蟻國際大中華區總經理李詠詩(右三)等，近日出席記者會，宣佈Alipay+助9國家和地區14個電子錢包用戶來港移動支付的消息。

上述幾位來自不同國家的人士，既是香港旅遊業逐漸復蘇後，預料這個「五一黃金周」數以百萬計訪港旅客的第一批，同時又是螞蟻國際旗下跨境移動支付和數字化營銷解決方案Alipay+近日宣佈來自全球9個國家和地區合共14個境外電子錢包的其中三位代表。當被問及夜遊香港以及購物支付的感受時，已第三次來港的Korakrit Mekbunsonglap說：「對從泰國來港的遊客而言，移動支付實在十分方便。現在我們用泰國錢包Truemoney，無論在哪裡都可以支付，這將令大家更愛旅遊。」遠從蒙古首度來港的Nyamjargal Batdorj形容稱：「非常暢順，過程全無翻譯問題，去到哪裡就支付到哪裡，Easy！」曾多次從馬來西亞來港的陳書玲則讚嘆說：「又快又流暢！」

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這次透過Alipay+接入的14個電子錢包將覆蓋逾12億人口的潛在市場，為數以百萬計的潛在訪港旅客提供便利，更意味著全港超過90%的綫下商戶，從即日起，在無需繳付任何額外安裝機具費用的情況下，像接受全港有400萬活躍用戶的AlipayHK電子錢包一樣，收取上述14個國家或地區旅客的移動支付，幫助以中小企為主的本地商戶增添收入。

在14個電子錢包之中，除了上述來自馬來西亞TNG ewallet、泰國的TrueMoney及蒙古國的Hipay之外，還包括澳門的MPay、新加坡的Changi Pay 及 OCBC Digital、菲律賓的GCash 及 HelloMoney、韓國的Kakao Pay, Naver Pay 及 Toss、大眾銀行的MyPB和意大利的Tinaba。其用户可像内地支付寶用户一樣，在本港數以萬計的商家便捷使用移動支付。

(資料及相片由客戶提供)