港大毛振華：內地應每人派7000元谷消費　內房供求失衡問題未解決

內地房地產問題持續。香港大學經管學院教授、中誠信國際首席經濟學家毛振華出席一個研討會上表示，內地目前房地產市場整體處於供過於求的問題，他認為要減少土地供應，加快房地產去庫存，才能推動價格軟著陸。



他認為「白名單」的存在，表面上是在擴大總需求及投資，實際上是在加大供需失衡，從而加大房地產價格下行壓力。

他多次強調，供求失衡是房地產價格持續走低的重要原因，若果仍要鼓勵企業投資房地產，無助解決問題，又認為，大型發展商的時代已經退出，目前大量開發區、總部基地、工業園區，本質上都是寫字樓或者商業用房設施，存在大量的利用空間。因此他提出，除了「保交樓」外，其他增加土地與房產供應的措施都應當暫停。

毛振華表示，內地目前房地產市場整體處於供過於求的問題。（資料圖片）

現金補貼有助穩經濟

刺激經濟增長方面，他認為刺激消費比投資基建更為有效。他表示，自己已多次提出向內地居民分批發放10萬億現金補貼，即人均約7,000元人民幣。他舉例，美國和香港在疫情期間發放現金補貼，對維持經濟繁榮起到了決定性的作用。

資金方面，他表示可考慮動用國企一年逾4.6萬億人民幣的利潤，及對現有財政支出結構進行調整，將無效、低效的基礎設施支出減少。

毛振華認為，目前中國經濟周期調整和結構調整仍「未到位」，產能過剩的風險正在增大。（資料圖片）

中國經濟周期及結構調整仍「未到位」

另外，上季中國經濟增長達5.3%，超過市場預期。毛振華認為，目前中國經濟周期調整和結構調整仍「未到位」，產能過剩的風險正在增大，物價水平低迷帶來通縮壓力，資產價格水平下滑還帶來資產負債表的收縮壓力。

目前的政策透露出轉向的信號，包括穩定GDP增速；擴大內需，將擴大內需置於供給側結構性改革之前；同時亦會提振價格，從防通脹轉為防通縮。

另一方面，亦擴大開放，同時鼓勵中國企業走出去。但他認係，內地仍然存在政策放大供需失衡的問題，應該著眼於解決供需失衡下價格走低的情況。