美股投資潮再現 富途與Nasdaq合作 進一步升級本地金融交易服務

美股今年強勢反彈，由去年底至今，三大股票指數頻頻刷新歷史，人工智能熱潮帶領美股勢如破竹，令投資者又驚又喜。展望今年，全球股市有四大重點值得關注，包括11月初舉行的美國總統大選、美國聯儲局（Fed）貨幣政策、美國經濟數據表現，以及AI 熱潮能否續航，也是美股入市的黃金機會。

作為本港的龍頭科技券商的富途，攜手與納斯達克（Nasdaq）進一步將美股金融交易服務體驗升級。 雙方早前於新加坡舉辦了戰略合作啟動儀式，宣佈建立全新的全球戰略合作夥伴關係，標誌著兩大重要投資服務平台長達10年的戰略合作將更進一步，以繼續推動科技賦能金融、促進金融服務升級，增加市場資訊透明度創造平等機會為零售投資者提供專業級數據體驗，滿足現市香港投資者對美股濃厚的興趣。



今年首季美股表現理想，其中美國晶片製造商英偉達（NVDA.US）短短一年內已暴漲三倍，其餘美股「七巨 頭」——蘋果（AAPL.US）、微軟（MSFT.US）、亞馬遜（AMZN.US）、谷歌-A（GOOGL.US）、Meta Platforms（META.US）及特斯拉（TSLA.US）亦撐起標普500指數近三分之二的回報率，帶領標普首季飆漲 13%，創近10年來最大單季漲幅。

富途與全球資本市場平台及服務的主要供應商Nasdaq達成的全新戰略合作。左起：moomoo證券（新加坡）區域負責人趙小俊、富途控股高級副總裁徐禮、納斯達克執行副總裁兼全球投資智能業務主管Oliver Albers、納斯達克高級副總裁兼全球數據主管Brandon Tepper

為慶祝富途與Nasdaq建立全球戰略合作夥伴關係，於美國時報廣場上的巨型電視牆上隆重公告

富途提供60檔實時報價 快速買賣美股

想捕捉美股升勢機遇，更快速、更準確地預測和捕捉價格走勢，不少投資者會使用優質的串流報價系統。領先的證券交易及財富管理金融科技公司富途控股（FUTU）基於與全球資本市場平台及服務的主要供應商納斯達克（Nasdaq）達成的全新戰略合作，富途將向全球投資者提供3個月的升級美股行情體驗，讓客戶可以在體驗期內享用免費的Nasdaq Level2 TotalView串流行情報價。

結合原來富途站內的功能，並同時受惠於本次與Nasdaq的合作，富途用戶可進一步使用更完善、更優質的美股資訊及交易體驗，讓投資者可因應現時美股的表現把握最新的賺錢機會。該系統將提供領先行業60檔實時報價，較一般串流報價快20倍，並使用實時的市場數據，讓用戶快速把握價格走勢。

富途用戶可進一步使用更完善、更優質的美股資訊及交易體驗。

業績期殺到 5x24捕捉市況獲利

踏入4月，美國市場迎來重磅「財報週」，各大企業的業績通常是於盤前或盤後時間發佈，亦是投資者聚精會神捕捉機會的大好時機。富途提供全港首家「美股5x24」交易服務，任何時間都可以進行美股買賣投資，投資者可以利用富途夜盤功能更快地捕捉獲利機會。

另外，富途交易平台提供可視化買賣盤分析，投資者能快速發現市場上的大單交易動態，結合富途提供的100+技術指標和40+畫線工具，讓投資者清晰地了解供需情況，輕鬆識別支撐位和阻力位，為投資者決策和增強收益提供重要優勢，方便投資者更無拘束地捕捉資本市場消息帶來的投資機會。融資的好處是可以放大投資的回報，富途現時美股孖展利率低至4.8%，供投資者享有更少的融資成本，捕捉更大的投資機遇。

富途證券開戶優惠: 除了可以享受美股60檔Level2 實時串流報價外，現時全新客戶只要存入10,000港元資金，並完成相關的任務，即可獲得一股阿里巴巴（NYSE:BABA）美股股票或HK$400電子超市禮券; 再者，若再於指定期內存入資金累積80,000港元及完成相關任務, 可另外獲得一股google 美股股票雙重獎賞。二人同行成為全新客戶，每人更可額外領取200港元超市禮券，累計高達1,900港元獎賞。

（資料及相片由客戶提供）