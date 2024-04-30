收股票代找數　鷹君增持朗廷之化骨綿掌大法｜刁佬

近年證券行生意難做，為增加新客源無所不用其極，不單止免佣金，更常以送股票開戶作招徠，不少新客戶收到幾股匯豐或騰訊感到開心，可見在投資者心目中有成交嘅股票同現金一樣咁值錢。曾經有一位股壇的老前輩告知刁佬資本市場嘅真相，其實上市公司同一般公司除咗股票可以自由交易之外，基本上運作冇任何分別，當然因為上市公司嘅股票需要喺市場公開交易流通，要提供更多資訊供投資者評估係咪值得購買，所以老人家只話畀我聽一句說話，公司沒辦法印鈔票，但可以印股票。如果你公司值錢，股票就等於鈔票，所以如果上市公司喺唔夠現金或是市場對股票估值太高時，用股票收購目標項目或公司就好有用。調返轉嚟講，當一間好嘅公司啲股票唔值錢嘅時候，當然用鈔票去換股票。

上期講咗鷹君私有化朗廷的精心三年部署大計，今期再講吓鷹君籌備私有化朗廷的細緻部署。既然朗廷都低價咗咁耐，鷹君到底喺期間仲做咗啲乜，令獵物一步步墜入囊中？

朗廷酒店投資係鷹君之全資附屬公司，每一年朗廷信託都會與朗廷酒店投資簽訂酒店管理協議及商標許可協議。從2021年開始，朗廷信託一直都冇用現金去支付呢一筆管理費，所以帳面就出現「未清償管理人費用」，既然朗廷嘅股票價值咁低，而且公司現金亦都有限，鷹君大發慈悲，慷慨地接受朗廷信託發股票代替找數。原因自然話酒店業在疫情大流行期間受挫，用股票找數可加強其財務狀況及現金流云云。

鷹君集團主席羅嘉瑞。

從2021年開始，鷹君已從協議中獲得0.72%的朗廷信託股份，2022年再獲得1.03%，2023年等待股東大會批准獲發的股份更創新高至2.6%，逐步有序增持。簡單嚟講即係鷹君通過輸出服務令持股量增加。

據今年4月14日的通告，朗廷信託尚未向酒店管理人支付截至2023 年 12 月 31 日止六個月的管理人費用約為 3,581萬港元，換算成股票係55,432,596新股份。以現時朗廷信託已發行股份1,151,454,000計，新股份將佔4.59%，不過朗廷信託在通告中表示鷹君已持有74.06%，再印新股票的話，公眾持股量就會低過25%的規定。

朗廷酒店投資與朗廷信託簽訂酒店管理協議及商標許可協議，除咗係一種股票增持大法，亦都係部署順利交接的儀式。試想想鷹君過去幾年已經全面接管朗廷嘅管理經營，當朗廷私有化後馬上無縫交接。如果一般嘅收購合併，即使是系內公司，都難免因為管理層發生變化而有不適應，不過鷹君早已負責朗廷的酒店管理，私有化與否都是同一班人做，除咗朗廷股票不再在市場流通之外，理應無適應問題。

刁佬十分佩服呢一啲耷低頭做事，悶聲發大財嘅企業家。佢哋10年磨一劍，低調沉穩。相比起好多都刀舔血，有今生冇來世追求短時間之內絕對回報嘅基金，企業家更能為股東創造出驚人嘅回報，當然開心與否就要睇吓你係買咗鷹君嘅定係朗廷嘅股票啦。

喺刁佬心目中財技只不過係運用資金的技術，並唔係兩手空空，憑空變出小白兔的魔術，無論技術幾高超，如果冇一盤實在賺錢嘅生意，無中生有嘅財技最後都係鏡花水月一場空。喺股市低迷嘅時候，大家更容易見到沉穩實在企業的投資魅力，希望大家投資路上睇得清楚，避免成為各路高手的點心。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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