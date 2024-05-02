立會議員吳傑莊：Web3吸引逾500企業落戶香港　創過千職位

政府發佈虛擬資產政策宣言一年半以來，立法會議員吳傑莊指，目前在香港落戶的相關企業和項目有逾500間，而正在申請虛擬資產交易平台的超過20間機構，已為香港創造了超過1,000個就業職位，租用商業辦公室面積超過十萬平方公尺。



對於香港未來Web 3發展，吳傑莊建議從三方面加強對業界的支持。第一，放寬對引入科技人才的限制，例如發出人才簽證，讓他們每年來港2至3次，每次30天。第二，加快推動「數字住民」身份發展，方便非香港居民在香港從事企業和商業活動。

吳傑莊稱，Web3吸引逾500企業落戶香港。（盧翊銘攝）

倡建數字科技城

他亦建議港府在北部都會區或河套區，專門規劃數字科技城，設計完整的工作和居住配套，讓全球數字科技人才集中在香港。

最後，吳傑莊建議加強Web3政策配套，指現時很多虛擬資產相關機構很難在銀行系統開設戶口，特區政府可參考海外案例，在香港推動虛擬資產銀行，或可在現有虛擬銀行基礎上探討如何放寬銀行管理虛擬資產。

吳傑莊表示，JPEX案仍進行中，一直有協助多名受害人。（盧翊銘攝）

JPEX案仍進行中 稍後或提民事訴訟

被問及虛擬資產交易平台JPEX案進展，吳傑莊表示，一直協助多名受害人，律師正與受害人緊密聯繫，相信不用太長時間可以提出民事訴訟。