科技股領軍　友邦收復61元　港股9連升

美國股市於周四（2日）全面上揚，其中道指升逾300點，反映科技股走勢的納指則終止連續兩日跌勢，升1.5%。亞太區股市今日（3日）普遍上揚，韓股及澳洲股市均錄升幅。匯市方面，美元兌多種貨幣偏軟，其中兌日圓更跌至貼近153。商品市場方面，金價及油價均上揚。



【16:35】

恒指收市報18475點，升268點，國指升110點，報6547點，科指升105點，報3971點，成交額為1,162億元。

科技股再度帶領大市上揚，騰訊收市報364.4元，升1.1%，阿里（9988）曾收復80元，收市報79.2元，升4.1%，美團（3690）升0.5%，小米（1810）升3.1%，百度（9888）升4.3%，網易（9999）升4.7%，京東（9618）升5.5%。

汽車股獲追捧，理想汽車（2015）升3.2%，小鵬（9868）升4.8%，蔚來（9866）逆市跌0.6%，零跑（9863）升1.4%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.2%，安踏（2020）升2.9%，潤啤（0291）升3.1%，蒙牛（2319）跌0.6%。

內房股方面，龍湖（0960）升0.8%，潤地（1109）升1.5%，萬科（2202）跌2.3%。

濠賭股方面，金沙（1928）升4.9%，永利（1128）升3.2%，銀娛（0027）升3.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.1%，友邦（1299）升3.4%，收市報61.35元。港交所（0388）升1.5%。

【14:39】

港股升幅擴大至304點，恒指最新報18511點，國指升122點，報6559點，科指升110點，報3976點。

金沙（1928）升5.2%，國壽（2628）升4.4%，友邦（1299）升4%，平保（2318）﹑申洲（2313）及阿里（9988）均升3.9%。

【13:52】

港股維持逾200點升幅，恒指最新報18459點，升251點，國指升101點，報6538點，科指升94點，報3960點。

網易（9999）升5%，京東（9618）升4.6%，百度（9888）升4.1%，阿里（9988）升3.7%，友邦（1299）升3.5%，金沙（1928）升3.5%。

【12:33】

港股升勢停不了，今日更曾高見18604點，升幅接近400點。恒指中午收市報18413點，升206點，國指升82點，升6520點，科指升80點，報3945點，成交額約690億元。

科技股表現強勁，網易（9999）升4.5%，騰訊（0700）升0.8%，小米（1810）升2.6%，京東（9618）升4.3%，阿里（9988）曾高見80.45元，中午收市報78.75元，升3.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升2.7%，蔚來（9866）跌1%，小鵬（9868）升4.2%，零跑（9863）升0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）跌1.6%，安踏（2020）升2.3%，潤啤（0291）升2.4%，蒙牛（2319）跌2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）曾再創自2019年新高，中午收市報69.25元，無升跌。渣打（2888）中午收市報73.5元，升2.2%，友邦（1299）升3%，報61.15元。

內房股方面，龍湖（0960）升0.5%，萬科（2202）跌2.7%，中海外（0688）升4.3%，潤地（1109）升1.3%。

【10:09】

港股升幅收窄，恒指最新報18397點，升189點，國指升81點，報6518點，科指升62點，報3927點。

京東（9618）升5.4%，網易（9999）升5.4%，百度（9888）升4.8%，阿里（9988）升4.7%。

【09:28】

恒指最新報18543點，高開336點，國指最新報6580點，高開143點，科指最新報4009點，高開144點。

科技股方面，阿里（9988）高開3.4%，騰訊（0700）高開2.9%，美團（3690）高開1.3%，小米（1810）高開2%，京東（9618）高開5.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，渣打（2888）高開1.9%，友邦（1299）升2.8%，最新報61元，港交所（0388）高開2.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升7.1%，蔚來（9866）高開2%，小鵬（9868）高開8.3%。