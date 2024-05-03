金管局公布3招谷本港綠色金融　推可持續金融分類目錄

近年環球不時出現極端天氣，香港亦屢受到極端天氣影響。金管局副總裁阮國恒指出，極端天氣提醒大眾氣候變化問題已迫於眉睫，減碳行動已是刻不容緩。因此金管局宣布三項推動綠色金融發展的措施，包括發表香港可持續金融分類目錄（香港分類目錄），為業界提供一套綠色金融的評估工具；公布將在短期内推出實體風險評估平台（評估平台）的試用版，幫助業界改善數據不足的問題；以及就擴大「綠色和可持續金融資助計劃」的資助範圍至轉型債券及貸款公布有關詳情。



他指出隨着愈來愈多資金投放於應對氣候變化，業界及投資者也愈加關注其資金是否用得其所，例如投資項目是否真正有利環境、減碳力度是否足夠實現《巴黎協定》的目標等。綠色分類目錄為業界提供一套綠色金融的評估工具，有助業界分辨何謂綠色經濟活動，從而防範「漂綠」（greenwashing）的行為。有見及此，近年來，市場開始探討應用綠色分類目錄。具體例子包括標籤或披露金融產品（如債券）為「綠色」前，對其資金投放的項目進行評估以確定項目是否符合分類目錄的綠色定義。

制定本地綠色分類框架

阮國恒表示，在香港，制定本地綠色分類框架是綠色和可持續金融跨機構督導小組（督導小組）的行動綱領之一。香港作為國際金融中心，可以發揮「超級聯繫人」的優勢，促進綠色資金的融通。作為聯繫人，希望香港分類目錄能夠與市場上的主流分類目錄接軌，讓業界使用香港分類目錄的同時亦可兼顧其它主流分類目錄的標準。

他指出金管局在一間致力推動全球資本應對氣候變化的國際非牟利機構的協助下，建立一套能夠與CGT接軌的香港分類目錄並諮詢市場及相關持份者。為了方便使用，香港分類目錄採用了香港標準行業分類（HSIC），並將其與CGT、中國的《綠色債券支持項目目錄》及歐盟的《可持續金融分類方案》所涵蓋的行業相對應，便利使用者確定某行業是否為上述各分類目錄所涵蓋。

他相信香港分類目錄可以提升業界對綠色金融的認識、形成對綠色經濟活動的共識及促進綠色資金的融通。我們鼓勵業界以香港分類目錄為基礎，在產品標籤、開發和披露等不同層面，審視項目及資產的綠色程度。據市場分析，在進行跨地域投融資的交易時，參照CGT可降低交易成本。由於與CGT接軌，我們相信香港分類目錄具同樣優勢，有助業界評估其項目如何符合其它主流分類目錄的標準，評定其投資項目的「綠色度」，從而有效配對跨地域綠色投融資的需求。長遠而言，我們會考慮如何將香港分類目錄納入銀行監管政策中，並就此與銀行業保持溝通。

將建構平台便利銀行業獲得數據作評估

他又表示在發表首階段的目錄後，我們隨即展開下一階段工作，主要包括以下兩方面。分別為擴大香港分類目錄所涵蓋的綠色行業和經濟活動，以及界定轉型活動。

他表示金管局作為銀行業監管機構，一直致力提升業界管理氣候風險的能力。為便利業界獲得細緻的數據來進行實體風險評估，並提高業界理解和評估實體風險的能力，構建一個雲端平台，包括一個具40多項與實體風險相關的公開數據或來源的資料庫，以協助業界評估不同氣候情境下，實體風險對香港住宅和商業建築物的潛在影響。我們將在短期内推出評估平台試用版，並計劃參照業界使用經驗及加入更多本地氣候數據後於明年初推出正式版本。