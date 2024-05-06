美銀美林前銀行Tony Psarianos　據報涉本港內幕交易案

《彭博》引述消息報道，美銀美林前銀行家Tony Psarianos涉及本港一宗內幕交易案，對沖基金Segantii Capital Management創辦人Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca，先前已因涉及內幕交易遭證監會檢控。



據英國《金融時報》報道，Simon Sadler及Daniel La Rocca被指控於2017年6月，從Tony Psarianos獲得有關思捷環球（0330）的內幕消息。

報道指，美銀發言人拒絕置評。Psarianos沒有立即回應置評請求。Segantii Capital Management沒有在正常工作時間之外立即回應查詢。

證監會上周四起訴Segantii等

證監會於上周四（2日）對Segantii Capital Management Limited 、其董事兼投資總監Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca展開刑事法律程序，指他們在2017年6月的一宗大手交易前，就一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司的股份進行內幕交易。證監會指出被告當日到東區裁判法院應訊時無須答辯，案件押後至2024年6月12日。

Simon Sadler及Daniel La Rocca獲准保釋，等候下一次聆訊，條件是他們：（i）分別繳交1,000,000元及500,000元的保釋金；（ii）在離港前24小時通知證監會並向其提供完整的行程及聯絡詳情；（iii）於向證監會所提供的地址居住，並就身在海外時住址及／或聯絡詳情的任何更改提前48小時通知證監會；及（iv）不得直接或間接接觸任何控方證人。