新世界再與央企合作　夥招商蛇口發展粉嶺北商住項目提供逾2千伙

新世界發展（0017）與招商蛇口宣布簽訂《北部都會區粉嶺北項目合作協議》，將聯手發展粉嶺北新發展區商住項目，料提供不少於2,000伙住宅單位，預計明年初動工。



新世界與招商局今次合作發展的商住項目，位於粉嶺北新發展區，佔地約15萬平方呎，地點鄰近已發展成熟的粉嶺/上水新市鎮，坐擁鐵路優勢，交通配套完善，商業公用設施齊備，總可建樓面面積逾100萬平方呎，其中商用樓面逾18萬平方呎。

項目可建樓面面積100萬呎

在招商局集團董事長繆建民、新世界發展行政總裁鄭志剛、招商局集團副總經理李百安、新世界發展執行董事兼首席營運總監馬紹祥、招商局集團總經理助理、董事會秘書、集團辦主任張軍立及新世界發展首席財務總監劉富强見證下，由招商蛇口董事長蔣鐵峰及新世界發展執行董事薛南海簽署。

新世界發展行政總裁鄭志剛表示：「新世界再度與央企合作，利用香港及內地企業各自優勢，共同發展北部都會區，有助具規模地提升整體的發展潛力。新世界在北都擁有1,500萬平方呎土地儲備，不少位處優質地段，毗連新田科技城，我們將透過不同途徑，加快釋放農地的價值，積極配合國家規劃，為北都發展注入更多動力。」

招商局集團董事長繆建民表示：「自北部都會區提出以來，招商局一直關注北部都會區的發展機會，希望充分發揮和利用集團內外部創科平台以及多年來在城市和園區綜合開發的資源和經驗，為北部都會區的發展與產業升級貢獻招商力量。 」