美股｜道指收市升31點　納指跌0.1%　Tesla挫逾3.7%

市場繼續憧憬聯儲局於年內減息，美股周二（5月7日）主要指數個別發展，道指收市升31點，連續第五個交易日上漲，為去年12月以來最長升勢。標指也連續第四個交易日上升。



道指收市報38,884.26點，升31.99點或0.08%；納指報16,332.56點，跌16.69點或0.10%；標普500指數收報5,187.70點，升6.96點或0.13%。

蘋果發布新晶片升0.38% Nvidia下跌1.72%

蘋果（Apple）發布新款iPad及M4晶片後，股價一度躍升1.8%，至收市微升0.38%。晶片龍頭Nvidia下跌1.72%。

Amazon股價一度破頂，盤中高見189.94美元，創即市歷史新高。至收市升0.03%，每股報188.76美元

Alphabet和Meta Platforms分別上漲1.87%和0.55%，提振主要指數。

Tesla股價下跌3.76%，數據顯示，該公司中國生製的電動車4月銷出62,167輛，按年減 18%。此外，有報道指其德國廠房為應對示威，將會停產4日。

華特迪士尼季績遜預期 股價瀉逾9%

另外，華特迪士尼（Walt Disney）第二季收入遜預期，股價下跌9.51%，為跌幅最大道指成份股。