大酒店郭敬文稱歐美旅客對港印象仍較差　「港人應正面談論香港」

半島酒店母企大酒店（0045）董事總經理及行政總裁郭敬文於今日（8日）在股東大會及記者會上表示，儘管存在不確定因素，但香港經濟前景並不悲觀。現缺乏長途旅客訪港，集團亦正作相應推廣，以吸引遊客，直言「港人應正面談論香港」。



郭敬文指，歐美旅客對香港的印象仍然較差，未來會加強對外宣傳香港，集團亦透過出訪中東吸納客源，相信本地酒店業仍有機會復蘇。另外，雖然現在內地旅客有更多旅遊選擇，對本地酒店業有一定負面影響，但集團亦會派團隊前往內地宣傳，強調最重要是維持香港的吸引力。

郭敬文表示，由於伊斯坦堡半島酒店及倫敦半島酒店上年新開業，尚未達到穩定水平，影響集團負債率。但集團派息仍基本符合預期，之後也會繼續努力維持負債率穩定。

米高嘉道理指出，若身體健康，會繼續留任。（羅君豪攝）

米高嘉道理：若身體健康 會繼續留任

另外，大酒店主席米高嘉道理已年屆82歲，加上行政總裁郭敬文也將在今年10月底退休，大酒店管理層的接班計劃備受關注。米高嘉道理表示，集團一向有相關計劃，其兒子斐歷嘉道理亦對酒店業感興趣，多年來一直擔任公司的非執行董事。

不過，米高嘉道理指，他目前身體健康，仍會繼續留任，「我今年已經82歲，我的父親94 歲去世，但他直到生命的最後一刻仍然相當活躍。假如我可以繼續為公司提供價值，只要我身體健康，都會繼續做」。