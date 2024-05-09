中環會所逆市掙扎　藍血俱樂部年輕化｜刁佬

喺中環行走江湖嘅各大高手都十分清楚，傾刁傾刁，刁係傾出嚟，無嘢傾自然冇刁。所以喺投行入面總有一個專門同各路人馬食飯嘅同事，大家唔好以為陪人食飯係一件輕易嘅事，去邊度食？食乜嘢餸？開唔開酒？有冇雪茄？或者下場跟尾？呢啲難題，就算搵AI都搞到hang機。

曾幾何時喺一單IPO項目中每個月餐飲使費超過200萬，好彩客戶都係參與者之一，如果唔係，真係唔知點拆掂條數。以前市旺嘅時候成個中環遍地係傾刁之地，高級餐廳及會所除咗畀人溝仔溝女，亦係溝客之地。不過疫情期間餐廳生意艱難，豈料疫情過後生意亦未見好轉。

疫情期間食飯聚會有諸多限制，好多聰明朋友發現，會所中的聚會相對較為安全，在疫情期間竟然有唔少以「食飯為主題」嘅會所成立，「食飯會」除咗用餐之外，其實無咩特別設施及活動提供畀會員，說穿了就是一班朋友，夾份以會員方式，養住一間餐廳。唔少公開訂座的米芝蓮都做唔住，刁佬真係覺得呢班搞「食飯會」的勇士，絕對勇氣可嘉。

舊年一股充滿法國浪漫文化嘅西環「私生會」，向市場吹風成立中環旗艦店，一口氣租下原本大隻佬時裝嘅三層商廈，豪花裝修，原定今夏開幕，天氣越來越熱，時間越來越近。聽聞「私生會」會員人數不似預期，又沒有包銷商墊底，現時正面臨現金流不協調的壓力。

至於「西貢波會」，由太子帶領下進駐中環甲級家族商廈，會員們能夠成為太子的近身侍衛，索價自然不菲，聽講入會費差不多要一球，其實都係食下飯做吓聯誼康樂活動，對於而家的中環人又有幾大吸引力呢？老實講生意好嘅時候呢啲會費算係該使得使嘅費用，不過過去幾年生意淡薄，慳得一蚊得一蚊，球球聲咁攞嚟入個食飯會真係冇乜幾多人有興趣。

君不見隔兩條街，以藍血貴族見稱的香港會，過去多年無積極收會員，近來竟然積極向年輕人埋手，話要吸收新藍血，可見今時今日經營會所的世道幾艱難。

型格「食飯會」浮沉 上離不開幾大原因

一啲在疫情時盛開的型格裝修「食飯會」，為求招呼各路會員提供埋雪茄，對吸煙極有潔癖的現屆政府大力嚴打，控煙辦專門招呼，唔少會員三五成群咁收罰單，一千幾百事小，拋頭露面事大，好多都雞飛狗走。

刁佬年紀有返咁上下，見證唔少型格「食飯會」浮沉，基本上離不開幾個原因，首先「食飯會」除咗餐廳之外，其實無咩特別之處，廚師有腳識走人，就算忠心貢獻人生畀該會，都總有退休之日，而且會員食得多，有陣時會生厭，只用餐廳維繫「食飯會」生存，時間日久自然下沉，會員課金比咗入會費，每個月仲要畀錢，見到會所越嚟越凋零，食物質素下降，眼淚只有在心裡流。

第二，不單只會所裝修會老化，會員亦會老化，到一定時間，「食飯會」唔再潮，吸納唔到新會員，老會員老咗自然唔想洗錢，加會費又被反對，「食飯會」無論入會費及餐飲收入都減少，經營困難。

第三，會員人數延續與平衡都好重要。話說尖沙咀一座新式商場酒店內有眾多會所，主打奢華體驗、年輕及私密，近年喜好呢種消費模式的年輕人走了不少，社會風氣亦轉變，會所收人困難，當收入不似預期，服務品質自然下降。

家下唔少屋苑都有會所，淨係擺幾部跑步機，有邊個願意去？回顧本地成功嘅會所，除咗食飯及康體設施，要有特點，先可延年益壽。例如鎗會有得玩鎗，唔係一般會所做得到，遊艇會有遊艇位泊架遊艇，高球會有高球打，馬會可以養馬，仲要係獨家，呢啲都令佢哋可以比一般「食飯會」走得更遠。

不過即使一個有特別嘢玩的會籍，都有結業風險。最近澳門賽馬會結業，唔少持有會籍的朋友就算無養馬，都大呼損失。加入一個會籍前，都要考慮佢哋嘅獨特性及延續性。

講咗咁耐，突然間覺得香港都好似一個大型會所，如果呢個會所冇特色，大家覺得呢度唔好玩，經營只會越嚟越艱難。會員去會所自然有所求，今時今日求之不得再唔會輾轉反側，只會溜之則吉。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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