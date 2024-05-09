許正宇網誌｜續推動港金融服務業及專業服務與中東合作

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌，指出自去年行政長官率領代表團出訪中東進行友誼之旅、推廣香港優勢之旅和開拓商機之旅，財庫局一直馬不停蹄、持續深耕香港與中東的金融合作。

許正宇指出，去年九月，在特區政府舉辦的十周年「一帶一路高峰論壇」上，主持了題為「發掘中東潛力」的政策對話環節，與來自沙特、阿聯酋和埃及幾位部長共議香港和中東分別作為地區樞紐，攜手合力推動「一帶一路」戰略持續發展的角色及機遇。藉舉辦論壇的機會，香港特區政府亦與迪拜酋長國簽訂了諒解備忘錄，加強雙邊關係和合作，並促進兩地金融服務業共同可持續發展，其中包括探索家族辦公室、金融科技、虛擬資產以及綠色和可持續金融等各方面的政策溝通、知識交流和合作機遇。高峰論壇結束後，出訪了卡塔爾和埃及，繼續推廣「一帶一路」及香港和中東加強合作的新機遇，並在埃及沙姆沙伊赫出席了亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）理事會第八屆年會。總結了所見所聞，我認為香港可以圍繞引資本、引技術及引智才等三方面，與卡塔爾、埃及和其他「一帶一路」沿線國家加強合作。

他又指出有見中東市場的龐大機遇，副局長陳浩濂剛於本周率領了包括香港金融發展局、保險業監管局、以及財富及資產管理業、綠色金融、金融科技、Web3業界代表等一行50多人的代表團，出訪卡塔爾多哈以及阿聯酋迪拜，與當地政商界對接，探討共贏商機。除了見證香港金融發展局與卡塔爾金融市場管理局簽署諒解備忘錄外，陳浩濂亦就香港金融業多個重點發展範疇與迪拜金融服務管理局、迪拜虛擬資產監管局、迪拜金融市場等機構和業界作廣泛交流，介紹香港於金融科技、綠色和可持續金融和家族辦公室業務的最新發展。陳副局長亦於「迪拜金融科技峰會」和「中東私人財富論壇」上發言，闡述香港在「一國兩制」下擁有穩健的金融基建、世界級的專業服務、匯聚資產及財富管理人才等優勢，並介紹香港銳意發展成為綠色金融科技中心的願景，和我們近期推出的「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」及「香港綠色金融科技地圖」等相關政策措施。

5月8日立法會會議，財經事務及庫務局局長許正宇出席。（黃浩謙攝）

許正宇表示，香港交易所今天與沙特證交所集團舉辦香港-沙特資本市場論壇，務求深化內地、香港和中東地區金融市場的合作，並探索跨境上市、股權收購、優化基礎設施等方面的機遇。香港與沙特已從上市及產品兩方面落實合作 - 香港交易所已將沙特交易所納入認可證券交易所名單，允許在沙特上市的公司來香港第二上市; 香港市場也已迎來亞太區首隻、全球最大的沙特阿拉伯ETF在香港上市。

許正宇表示，展望將來，會繼續推動香港金融及專業服務業與中東及其他「一帶一路」地區更深、更廣的合作，持續耕耘中東機遇，共創「一帶一路」更好明天。