恒指轉升逾百點　突破19000點關口　阿里重回80元樓上｜持續更新

滬深股通今起停實時披露買賣金額。多間公司本周公布業績或股息，包括，阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、中電（0002）、日清食品（1475）、譚仔國際（2217）、等。另外，美國周三公布的CPI及零售數據將是最受注視的焦點。



【10:50】恒指轉升過百點

港股由跌轉升，升穿19000點，再創今年新高。恒指現報19092點，升0.68%或128點；國指升40點或0.6%，報6759點；科指報4018點，升56點或1.41%。大市成交額588億元。

東方海外﹙0316﹚獲富瑞升目標價八成，現漲近6%，高見136.6元。

重磅科技股方面，阿里巴巴升穿80元，升3.08%至80.35元。另外，騰訊﹙0700﹚及美團﹙3690﹚分別升1.29%及0.75%。

【10：08】恒指跌過百點

恒指跌108點，報18855點。科指跌0.65%，報3936點。

藥明系轉跌，藥明生物 （2269） 跌近5%；藥明康德 （2359） 升幅收窄，現升近3%；藥明合聯 （2268） 跌近7%。

阿里巴巴（9988）逆市升逾1%，騰訊（0700）升0.49%。

【09：20】恒指低開59點

恒指低開59點，開報18904點，成交24.8億元，科指跌0.9%，報3925點。

阿里巴巴（9988）跌0.38%，騰訊（0700）跌近1%，港交所 （0388） 升近1%，滙豐 （0005） 跌0.2%。蔚來（9866）跌逾1%，小鵬汽車（9868）跌逾4%，理想汽車（2015）跌逾1%。