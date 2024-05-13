Rolex勞力士｜罕有型號拍賣價1145萬成交　三錶創同錶款世界紀錄

富藝斯（Phillips）於5月11至12日舉辦之《名錶薈萃—日內瓦XIX》拍賣會，總成交額逾3,590萬瑞士法郎（折合約３.09億港元）。是次拍賣最高價成交的一隻名錶，為百達翡麗型號2523/1雙錶冠世界時間腕錶，以175.4萬瑞郎（折合約1,510萬港元）成交。



至於勞力士地通拿型號6241「Cosmograph Daytona ‘John Player Special’」成交價第二高。（Phillips拍賣網截圖）

至於勞力士（Daytona）地通拿型號6241「Cosmograph Daytona ‘John Player Special’」成交價則為第二高，以133.05萬瑞士法郎（折合約1,145萬港元）成功拍賣。

三錶創世界紀錄成交

Rexhep Rexhepi型號RRCC1為極度罕有之限量版鉑金腕錶，備白色大明火琺瑯錶盤、歸零功能，限量發行25枚，是枚編號3號附原裝證書、錶盒估價30至60萬瑞郎，成交價115.57萬，創同類錶款的世界紀錄。

百達翡麗型號3670A-001限量版精鋼枕形計時腕錶，備1950年代機芯並附有原裝證書，限量發行16枚，估價50至100萬瑞郎，成交價116.84萬，創同類錶款的世界紀錄。

勞力士型號 6102黃金腕錶，備描繪「卡拉維爾帆船」掐絲琺瑯錶盤，附原裝寶齊萊證書、約1953年製，估價40至80萬瑞郎，成交價127瑞郎，創同類錶款的世界紀錄。