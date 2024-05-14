恒指收市倒跌41點　藥明系表現標青　信義玻璃成跌幅最大藍籌

美國周三公布通脹數據前，消費者預期未來1年通脹加速，美股隔晚個別發展，道指升幅曾擴大至最多134點，高見39647點，其後一度倒跌109點，低見39403點。標指曾升0.28%，以科技股為主的納指最多漲0.4%。



【收市】恒指收報19073點 跌41點

恒指收報19073點，跌41點；科指收報4041點，升22點；國指收報6741點，跌20點。

藍籌股方面，藥明康德（2359）升幅最多，揚3.2%；小米（1810）同升3.2%；康師傅（0322）則升3.1%

信義玻璃（0868）則挫9.6％，成跌幅最大藍籌；其次為銀河娛樂（0027），跌3.9 %；恒隆地產（0101）跌3.6%。

【13：00】恒指偏軟

恒指午後初段跌17點，報19098點，科指升0.99%，報4058點。

特步 （1368） 股價升逾7%，高見6.03元。銀娛 （0027） 績後跌逾3%，低見36.85元。

華音國際 （0989） 復牌升逾1倍，高見0.09元。

【12：00】恒指偏軟

恒生指數半日反覆偏軟，跌25點，報19089點，成交增至820億元。科指升近1%，報4057點。

阿里巴巴 （9988） 績前升近2%，騰訊 （0700） 升0.4%，小米 （1810） 升3%。藥明系上升，藥明康德 （2359） 再升近7%，藥明生物 （2269） 升逾4%，雅居樂 （3383） 挫逾11%。

【10：38】恒指好淡爭持

恒指轉跌8點，開報19106點；科指升1.52%，報4079點。

阿里巴巴 （9988） 績前升逾2%，騰訊 （0700） 績前升近1%。

雅居樂（3383）跌逾14%，該公司料沒能力履行境外債務項所有付款義務。

其他二線內房股也回吐，奧園（3883）回落6.9%，新城（1030）跌近4%，遠洋（3377）跌逾2%，世茂（0813）跌近4%。

【09：52】恒指升53點

恒指升53點，開報19168點；科指升1.55%，報4080點。

阿里巴巴 （9988） 績前升2%，騰訊 （0700） 績前升逾1%，美團 （3690） 升近1%。

電視廣播 （0511） 轉跌1%，邵氏兄弟 （0953） 升近4%。

譚仔國際 （2217） 業績後跌近6%，低見0.99元。

【09：20】恒指高開88點

恒指高開88點，開報19203點，成交28億元，科指升1.3%，報4072點。

阿里巴巴 （9988） 績前升1%，騰訊 （0700） 績前升0.7%，美團 （3690） 升逾1%，蔚小理升1%至4%。

電視廣播 （0511） 升逾3%，邵氏兄弟 （0953） 升逾9%。