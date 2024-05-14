騰訊上季經調整純利按年升54％至503億元人幣　遠勝預期

騰訊（0700）公佈今年首季業績，上季非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利502.7億元（人民幣‧下同），按年增54%，遠勝於市場預期的430.1億元。公司權益持有人應佔盈利418.9億元，按年增62%。上季收入為1595.0億元，較市場此前預測的1589.0億元為高。



具體而言，公司上季來自增值服務收入786.3億元，按年挫0.9%；網絡廣告收入265.1億元，按年增26%；金融科技及企業服務收入523.0億元，按年升7%。

公司指，致力於將盈餘資本回饋股東，加大回購力度，按計劃執行二零二四年超千億港元的股份回購，提升股息，同時致力於持續投資於AI技術、提升平台及生產高價值內容。

騰訊港股全日收升近1%，報381.8港元，盤中高見384.8港元，為近一年高，全日成交額82.5億港元。

騰訊。（資料圖片）

本土遊戲收入挫2% 公司稱收入延遲所致

公司指，在本土市場和國際市場的數款頭部遊戲中的團隊調整初見成效，遊戲總流水實現增長，為未來幾個季度遊戲收入恢復增長打下基礎。國際市場遊戲總流水同比增長34%，國際遊戲收入按年增長3%至136億元（按固定匯率計算同比穩定）。本土市場遊戲總流水恢復同比增長，增幅達3%，本土市場遊戲收入同比下降2%至人民幣345億元。

對於本土遊戲收入的下滑，公司稱乃由於收入遞延所致。就單個遊戲而言，《王者榮耀》受去年春節期間高基數影響，收入同比有所下降，《和平精英》收入因二零二三年下半年的商業化內容較弱而同比下降。不過大部分被近期發佈的遊戲（包括《無畏契約》和《命運方舟》）的收入貢獻以及《金鏟鏟之戰》的強勁增長所抵銷。