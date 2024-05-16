投資移民｜證券商協會︰將積極配合政府推展計劃　並提出優化建議

「新資本投資者入境計劃」自3月1日開始接受申請，也再成成為金融服務界積極發展的項目之一。

證券商協會表示，為加強業界與相關政府部門之間的緊密交流，該會一眾董事及會員日前參與和投資推廣署協辦的簡報會，其旨在為參與者提供有關「新資本投資者入境計劃」的最新狀態和計劃細節。

參與者反映了現行投資移民行業中存在的挑戰，亦對如何提升香港投資移民市場的競爭力提出優化建議。

在簡報會中，除了為業界提供有關資訊外，投資推廣署代表表示，「新資本投資者入境計劃」是吸引世界各地投資者來港投資的重要途徑，對於促進香港經濟發展，增強香港作為財富管理及資本形成中心具有重要意義。

證券商協會會董楊玳詩回應稱，將積極配合政府部門推展計劃，亦會就增強政策吸引力、簡化申請流程、靈活處理案例、提升服務效率等議題向政府提出優化建議。投資推廣署代表表示，將繼續加強與業界溝通與合作，並透過多渠道推廣宣傳，以吸引更多高資產人士選擇香港作為投資移民目的地。

她相信在雙方的共同努力下，「新資本投資者入境計劃」將迎來更加良好的發展前景 ，證券商協會亦會繼續為業界發聲，鞏固香港金融服務業的穩健發展。