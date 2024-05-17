證監會歡迎業界就ESG評級等自願操守準則展開諮詢

證監會歡迎由業界領導的工作小組今天就在香港提供產品及服務的環境、社會及管治(ESG)評級和數據產品供應商的自願操守準則，展開為期一個月的公眾諮詢。

證監會支持和提倡有關制訂建議自願操守準則的倡議。在國際資本市場協會領導下，香港ESG評級和數據產品供應商自願操守準則工作小組，根據國際證監會組織建議的國際最佳作業手法，草擬這套自願操守準則。

這套自願操守準則的草擬本與其他主要司法管轄區引入的要求一致，從而達致全球互通，並且備有中英文版本，務求鼓勵更多供應商採納。

自願操守準則的草擬本亦包含一份自我評核文件，能有系統地提供有關供應商遵守自願操守準則的資訊，可望便利最終使用者(例如證監會持牌中介機構)在盡職審查及持續評估的過程中比較不同ESG評級和數據產品供應商的操守。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，對業界領導的工作小組在國際資本市場協會的帶領下取得進展，深感鼓舞。自願操守準則連同自我評核文件，將有助提升ESG資訊的透明度、質素和可信度，並有利業界就不同產品進行比較。

國際資本市場協會行政總裁Bryan Pascoe指出，對可持續金融市場來說，ESG評級和數據產品是不可或缺的資源。該會樂意統籌這個由證監會提倡成立的重要工作小組，以制訂和推廣自願操守準則，並將運用在引領業界制訂準則方面的豐富經驗和在國際可持續金融領域的專長，繼續作出貢獻。

是次為期一個月的公眾諮詢將於2024年6月17日結束。