金價上揚帶動金礦股造好,紫金(2899)曾高見20.1元兼創逾1年新高,截至上午9時46分,報19.68元,升5%。其他金礦股方面,招金(1818)升6.1%,山東黃金(1787)升4.1%,中國黃金(2099)升6.3%,靈寶黃金(3330)飆1成。

SPDR金ETF(2840)升2%,報1,755.5元。

紐約期金每盎司最新報2,433.2美元,升0.65%,現貨金最新報2,430.22美元,升0.62%,紐約期銀每盎司最新報32.13美元,升2.79%。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo