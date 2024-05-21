阿里王子｜家辦行政總裁稱王子按原定計劃　來港出席辦公室開幕禮

杜拜王子阿里王子即將來港出席私人辦公室的開幕禮。據阿里王子家族辦公室行政總裁麥懿睿指出，阿里王子將會按照原定計劃在5月底來港，詳情會稍後公布。



另麥懿睿於王子即將開幕的辦公室，接受《南華早報》訪問時指出，屆時辦公室名稱或會改變，以減少外界對王子家族的關注。

報道引述麥懿睿指出，希望阿里王子來港能有機會以讓「空氣變得整潔」，又指出王子計劃在下周來港出席開幕禮，以及與潛在生意伙伴會面，並出席慈善活動。不過確實來港日期仍待定，或會在6月下旬。

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）計劃在香港設立家族辦公室，家族辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿（MAK Eleanor Jane）。（公關發布圖片）

麥懿睿又指出確實日期正在商討，並期望可以消除隔閡，認為這是一個好機會。她又指出本港傳媒的關注，令王子感到意外，因為兩地文化不同。她指出在中東及阿聯酋的傳媒，不會對王室成員作出這般報道。縱使她明白香港傳媒會對王子的消息作出報道，但想不到會出現這樣的情況。

報道引述麥懿睿指出，隨著香港辦公室加入專業的公關團隊，所以有意更變辦公室名字，以減少外界對杜拜王室的關注。她又指出本地團隊正致力於成立公司，同時生意洽談工作正在進行，不少項目是將內地技術引進到杜拜。

麥懿睿指出王子的家族辦公室是應合潮流，但是辦公室仍會留意較傳統的投資項目。

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