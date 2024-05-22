瑞銀︰亞太區家族辦公室擬增大中華投資　關注AI醫療保健等主題

瑞銀最新關於家族辦公室報告顯示，近一半的亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對亞太區的資產配置，並增加對已發展市場的固定收益和股票、私募股權和對沖基金的配置。相較去年的調查，亞太區家族辦公室也計劃在未來五年，增加對大中華市場的資產配置。



相較瑞銀去年的調查，亞太區家族辦公室計劃在未來五年，增加對大中華市場的資產配置。。（Reuters）

亞太區將成為全球家族辦公室的首選投資地

平均而言，家族辦公室維持北美為最高區域配置(50%)，而西歐超過四分之一(27%)，亞太區或大中華區則為 17%。展望未來，北美和亞太區(不包括大中華區)將成為增加配置的熱門地區，超過三分之一受訪者希望在未來五年內增加對這些地區的配置(分別為 38%和 35%)。

對於中國市場的投資意向，瑞銀環球家族及機構財富亞太區主管辜良雄表示，家族辦公室對於投資中國市場的取向，會取決於他們本身所在的位置及看法，但中國是不可忽略的市場，具備長期增長前景，也有資金已在考慮是否重投中國市場。對於中國股市表現近期有所回穩，他表示，暫難以預測後市，但瑞銀仍看好中國市場，預計今年經濟增長能夠達4.9%。

虛擬資產方面，他表示，家辦對該方面具備高度興趣，但實際投資佔比仍非常微小，虛擬貨幣投資少於1%，目前也看不到情況會有所改變。

瑞銀調查並發現，地緣政治衝突為家族辦公室認為未來12個月及5年首要的市場挑戰，未來12個其他主要挑戰還包括高通脹、房地產市場調整及高利率。（Reuters）

地緣政治為首要關注市場挑戰

瑞銀調查並發現，地緣政治衝突為家族辦公室認為未來12個月及5年首要的市場挑戰，未來12個其他主要挑戰還包括高通脹、房地產市場調整及高利率。而未來5年面對的挑戰則還包括氣候變化及債務危機等。

調查發現，家族辦公室投資組合轉為更平衡的配置，已發展市場的固定收益配置為五年來最高。作為多元化投資策略，投資者對主動型管理的信心增強，而人工智慧（AI）則是首要關注主題，另類投資則繼續作為投資組合的重要部分。辜良雄表示，私募股權及對沖基金仍最受家族辦公室喜愛，以保持其投資組合的多元性並獲取更好投資回報。醫療保健是亞太區家族辦公室中最受青睞的可持續發展主題。

瑞銀今日發佈<<2024年全球家族辦公室報告>>，對全球320個單一家族辦公室進行調查，受訪家辦財富淨值超過6000億美元，平均總財富淨值為26億美元。該次調查中，亞太區受訪者數量為所有地區中最高。

報告也提及香港在家族辦公室業務方面的獨特優勢。﹙資料圖片﹚

香港在家族辦公室業務方面具備獨特優勢

報告也提及香港在家族辦公室業務方面的獨特優勢，包括作為連接中國內地及亞洲的橋樑，本身國際金融中心的地位，及政府政策支持，例如稅收優惠，及資本投資者入境計劃（「CIES」）。

瑞銀財富管理諮詢及銷售部北亞區家族及家族辦公室諮詢主管盧安悅表示，對於港府提出的至2025年希望增加200個家族辦公室，他相信能夠達標，目前CIES查詢者眾多，可以吸引在海外有永居身份的中國公民，他們家族企業可能仍在中國，故此會考慮在香港取得居住權利。

他並指出，香港在家族辦公室方面具備優勢，相較新加坡，更為接近中國內地包括大灣區市場，而香港提倡自由市場及小政府角色，與新加坡不同，這也反應在不同的方面，在香港設立家辦並不需要向官方申請，也沒有需要聘請當地員工的要求，投資方面也沒有限制，均較新加坡不同，故此能夠更快速地成立家辦。

已發展市場固定收益配置為五年來最高

瑞銀調查並顯示，家辦投資組合在債券和股票之間恢復了更大平衡。亞太區家辦熱衷於增加增加更多已發展市場的固定收益（48%）和已發展市場的股票（45%），並計劃在劃在未來五年內增加對私募股權(24%的直接投資和 32%的基金/組合型基金)、私募債務(28%)和對沖基金(31%)的配置，顯示他們對分散投資的更大需求。

全球近四成(39%)的家族辦公室表示，他們目前更依賴投資經理篩選和/或主動型管理來增強投資組合多元化，比 2023 年增長 4%。在另類投資方面，三分之一(33%)的家族辦公室使用對沖基金以分散投資。投資主題方面，生成式人工智慧是最受歡迎的投資主題，超過四分之三(78%)的家族辦公室表示，它可能是未來兩至三年的投資主題之一。

同時，可持續發展正成為一個越來越重要的話題，慈善事業和慈善捐贈在亞太區尤其受歡迎，45%的家族辦公室表示他們目前正在做有關考慮。 醫療保健也是亞太區(59%)家族辦公室的首要主題。亞太區家族辦公室的其他主要可持續發展主題包括潔淨科技/綠色科技/氣候科技(40%)和慈善事業(39%)。與全球同行相比，亞太區家族辦公室更有可能專注於影響力投資(36%)、教育(36%)和碳市場/碳捕獲和移除（21%）。