友邦總部重建後開幕　稱屬「祖業」不放租　仍有物業投資打算

友邦AIA（1299）總部大廈今日（27日）開幕，該大廈坐落於灣仔司徒拔道一號，自2019年開始重建。大廈容納約1,800名員工，而前址只可容納約1,200人。目前集團約1,300人搬入，友邦香港約450人。大廈總建築面積約為23,600平方米，共22層。

大廈全數自用 不會放租

友邦保險集團主席謝仕榮指，舊廈落成於1969年，標誌著首次有辦公大樓在核心商業區以外擴展，他在開幕視像中形容，大廈是「遺產」，也是「祖業」，同時體現其對於香港這座城市的承諾，因此該大廈將全部用於自用，不會用於出租，且也無意將總部遷離本港。

房地產投資屬合理選擇 續有投資打算

集團首席執行官兼總裁李源祥指出，新大廈建成是里程碑式的成果，對於公司在樓市淡進時，仍在地產市道開展諸多動作，友邦指出，地產是長期可見的投資，在當前的經濟環境中，投資長期資產是合理選擇。

而在目前的通脹環境下，公司還將不斷豐富投資組合，繼續尋找合適的投資地產機會，但也有其他領域的投資選擇，目前地產投資在組合中佔比為單位數，公司地產投資還涉及東南亞等地。

李源祥﹙左﹚稱，集團將繼續尋找合適的投資地產機會。﹙鄭文玥攝﹚

內地自由行放寬惠港保險業

此外，近期內地不斷擴大自由行城市，李源祥指，友邦總部雖然在香港，但其在內地的業務名氣大，兩者同宗同源，因此訪港遊客增加，有利於友邦香港的業務水漲船高。且出於息口與匯率變化，來港投資保險，也會成為內地客的不錯選擇。

新大廈秉持ESG設計理念

對於友邦新落成的大廈，友邦指，設計建造理念充斥著ESG理念，強調環保與可持續，例如員工餐廳將進行油料收集，續為燃料使用；集團也將收集雨水，為公司有機花園供水等。此外大廈內還還有員工健身房，具備全長200米的室內跑道，設有3米高的落地玻璃外墻，具備貫通的高達80米的中庭樓梯等。