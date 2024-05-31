金管局指4月新申請按揭9629宗按月增11.7%　新批按揭金額升逾52%

金管局公布2024年4月份的住宅按揭統計調查結果，指出4月份新申請貸款個案較3月份按月增加11.7%至9,629宗；新批出的按揭貸款額較3月份增加52.4%至290億元。



當局指出當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加64.8%至111億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加64.2%至153億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則減少12.7%，至26億元。

4月份新取用按揭貸款額較3月份增加9.9%，至130億元。

P按佔比降至2.2%

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由3月份的93.1%下降至4月份的93%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由3月份的2.5%下降至4月份的2.2%。

4月份未償還按揭貸款總額沒有明顯變動，於4月底為18,532億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.09%，經重組貸款比率維持於接近0%。

銀行加按息及縮回購致轉按貸款跌

資料指出，4月份新批按揭貸款額按月大幅再升52%至290億元。中原按揭董事總經理王美鳳指出樓市撤辣後一二手交投同步大增，推動新批一手物業按揭貸款額大幅加65%至111億元，新批二手貸款金額則大增64%至153港元；同時，新批轉按貸款續跌13%至26億元，金額連跌8個月，創自2009年1月後逾15年新低，原因是繼去年銀行陸續上調新造按息及縮減回贈後，大型銀行於今年3月逐步將轉按回贈削至清零，促使轉按進一步減少。