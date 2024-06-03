花旗指扣賬卡用量較疫前漲近3倍　首季高端新客增24%　近5年最佳

花旗香港總裁江碧彤指，扣賬卡使用增長成新勢，去年其整體客戶的扣賬卡（debit card）使用量比疫情前增2.8倍，citigold private client（cpc客戶）更大增7.5倍。不過信用卡（credit card）交易同樣錄得不錯升幅，二者並非此消彼長。



此外該行表示，新客增長勢頭勁，今年首季，包括大灣區等國際個人銀行新客戶，按年增逾1.1倍。此外，包括cpc與citi gold在內的高端客戶就按年升24%，創下2018年以來最佳首季表現。



扣賬卡海外交易漲逾5成 多用於旅遊餐飲

花旗通過對超過50名流動資產不少於800萬元，每年外遊至少2次的香港扣賬卡用戶進行調查。發現過去5年扣賬卡在港使用趨勢普及，自疫情以來，整體使用率上升了 90%，其傾向於使用扣賬卡進行海外消費，佔比超過70%，以及支付子女在國外的生活費用，佔比超過90%。

江碧彤表示，今年第一季度，cpc扣賬卡本地使用增長24%，海外等外幣交易就大增55%，大部分增幅來自旅遊、餐飲以及海外購物。目前扣賬卡在本地和海外的使用比例，約為3比7。

此外，信用卡使用熱度不減，2023年信用卡交易佔比約95%，扣賬卡僅佔5%。該行去年整體客戶和CPC客戶信用卡交易量，按年增約40%和63%。上述兩種客戶的信用卡交易金額，同樣按年增逾4成。

花旗銀行（香港）有限公司總裁江碧彤指，國際個人銀行新客戶，按年增逾1.1倍。（廖雁雄攝）

國際個人銀行新客按年增1.18倍 投資保險業務升幅可觀

而提及新投資移民等人才招攬計劃，江碧彤表示，該行新客戶增長勢勁，今年首季，包括大灣區等國際個人銀行新客戶，按年增1.18倍。此外，整體新增客戶就按年升24%，創下2018年以來最佳首季業績。

花旗還提及，第一季度的客戶投資以及保險業務，升幅可觀。其表示，伴隨息口變化，客戶不再被動等待定期存款等收入，而將目光投向股票、債券等其他投資產品，希望後續季度可以延續首季的強勢增長。

花旗推出Citigold Private Client World Elite Mastercard扣賬卡，面向高淨值客戶。（廖雁雄攝）

花旗夥Mastercard推高端扣賬卡

該行現與Mastercard合作，推出全港首創Citigold Private Client World Elite Mastercard扣賬卡，花旗指，新推出的卡為同類扣賬卡「最尊貴級別」，為迎合高淨值客戶環球理財及消費需要。新推出的扣賬卡，將單日消費限額，由最高10萬元調整至最高30萬港元，為全港最高。