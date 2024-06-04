日清安藤清隆稱暫無加價計劃　冀今年整體利潤錄中單位數增長

日清食品（1475）今年首季純利按年增長7.31%，董事長兼首席執行官安藤清隆期望，今年利潤有中單位數增長。



日清今年首季收入9.63億元，按年跌7.1%。當中香港及其他亞洲業務收入減少3.4%。內地業務收入亦減少9.1%（按當地貨幣計跌5.7%）。安藤清隆表示，香港業務收入下降主要由於港人北上消費及外遊持續，消費模式發生變化，導致銷量增長下降。

他解釋，日圓匯率下降令到不少港人在日本旅行時會購買日清的產品，但當回到香港時可能會認為香港的日清產品價格較高。不過與此同時，亦有訪港旅客會在香港購買「出前一丁」等產品作為手信。

內地業務方面，安藤清隆坦言，疫情過後增長速度減慢，目前日清在內地有70個銷售點，集團會積極增加銷售點，尤其是內地北部地區。他認為，在經濟低迷的情況下，即食麵市場反而有增長動力。

董事長兼首席執行官安藤清隆期望，今年利潤有中單位數增長。（資料圖片）

冀今年整體利潤錄中單位數增長

展望未來，安藤清隆表示，儘管經濟存在不明朗因素，中港市場經營受到一定的壓力，但集團會開拓更多高端產品，專注兩地市場的同時，亦會擴張越南等地區，期望今年整體利潤有中單位數增長。產品價格方面，他指出，會積極控制成本，暫時沒有加價計劃。

另外，對於集團收購韓國零食製造商Gaemi Food，安藤清隆表示，能進一步開拓其收入來源，更令日清深入了解韓國當地文化和消費者行為，把握和部署市場機會，期望今年韓國業務利潤有雙位數增長，並會物色更多有潛力的項目。