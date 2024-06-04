The Macallan港旗艦店開幕　佔地6000呎　年內擬全球開設22零售店

投資推廣署宣布，來自蘇格蘭的威士忌品牌The Macallan，在中環開設的高級零售概念旗艦店The Macallan House昨日﹙3日﹚正式開幕，項目是該品牌基於香港作為亞洲奢華品牌樞紐而作出的一項長遠投資。

投資推廣署署長劉凱旋表示，很高興看見全球知名威士忌品牌The Macallan在香港開設旗艦店。這是一項大型投資項目，不但顯示該公司對香港的國際地位充滿信心，國際高級品牌選址鬧市開設旗艦店亦給本地威士忌愛好者和來自世界各地的旅客帶來又一高級品牌選擇。

Edrington北亞區董事總經理Jaime Martin表示，香港的The Macallan House是品牌首間旗艦店。品牌將於今年陸續在全球各地開設共22間零售店。隨着The Macallan House香港旗艦店開幕，公司在全球積極擴展零售業務的計劃亦正式展開。

他又指，對中國、亞洲以至世界各地而言，香港是一個奢華品牌的重要據點。這次開設The Macallan旗艦店，與多年前以香港作為The Macallan亞洲的起點一樣，是品牌對香港的長遠投資及對其歷史根源的肯定。

The Macallan House香港旗艦店位於士丹利街，設有3層零售區，佔地6000方呎，提供5個各具特色的區域，包括專屬零售區、餐飲及展覽區、專屬的禮賓服務及娛樂休息室、高級酒吧和陳列室。