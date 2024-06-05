J&K一站式融資策劃服務　2年內助15間內地企業批出共2億貸款

面對擴展業務或應對營運時，內地中小企難免會遇到資金問題，融資借貸困難更非新鮮事。即使香港政府不斷推出支持中小企的融資政策，但由於兩地銀行體制存在差異，內地中小企要成功獲得貸款機會亦挑戰重重。深鑽財稅策劃（J&K）針對內地中小企融資難的痛點，憑藉相關專業知識與經驗，推出一站式銀行融資策劃服務，幫助企業選擇最合適的融資產品，享受最低利息及最大額度，2年內助15間內地企業成功批出共2億港元。



港府中小企融資計劃 助內地企業海外發展

創立13年的J&K致力為企業提供專業的融資知識和服務，2年前將業務重心轉移至大灣區。J&K董事總經理趙展鵬（Johnny）指出，公司主要服務對象為發展中的企業，隨着電商崛起，內地中小企出現爆炸式增長。惟國內銀行的貸款額度較低，亦要求企業提供抵押品，相反香港銀行可以提供適當的支援。以港府推出的中小企業融資擔保計劃為例，最高貸款額可達1,800萬元，而且無需提供物業作為抵押擔保，有助促進內地企業的海外發展。

一站式專業商業支援服務 3大專業市場罕有

不過，申請中小企貸款需過關斬將，審批時間有機會長達數個月。企業需提供財務報表、銀行月結單、貸款授信函與買賣銷售合同等文件，供銀行客戶經理撰寫審批說明書（Credit memo）。Johnny分享，不少內地企業未必具備專業會計知識並能處理財務紀錄文件，導致財務報表欠缺應收、應付及存貨明細，銀行無法透過財務報表了解公司真正的營運模式，所以第一步撰寫審批說明書的關卡已敗北。「財務報表可以看出公司現金流、營運週期、現金回流週期、存貨週期、應收與應付週期，公司資產淨值等數據。一份專業的審批說明書需要解釋以上數據方可經得起審批部門的疑問，並列出潛在風險與跟進措施，這樣才可以增加審批成功率。」

Johnny稱，J&K是本地唯一一間為內地中小企，提供香港或海外市場貸款顧問服務的公司。

「J&K是本地唯一一間為內地中小企，提供香港或海外市場貸款顧問服務的公司。提供這項產品需要具備3大專業，首先，需具備會計知識，能夠為客戶處理賬務。其次要了解銀行政策，才能全面協助客戶申請貸款。第三，團隊更需要對各行業具深入了解，才能夠真正覺察客戶需求，並提供適切的解決方案。」J&K團隊來自銀行界，具備相關專業知識與經驗，並於內地設有分公司，方便直接洽談。即使貸款到帳，團隊亦會繼續支援客戶，確保公司能順利通過銀行的年度審查，持續地獲得所需的信貸額度。

Johnny透露，在過去兩年內，公司並未出現任何壞賬情況。目前有兩家銀行正與J&K洽談合作，希望能共同拓展大灣區或內地優質客戶市場。

（資料及相片由客戶提供）