環聯指港首季信用卡應繳款結欠增8.6%　小額貸款由財務公司主導

信貸資料服務機構環聯發布今年首季《信貸行業分析報告》，由於現有信用卡已能滿足消費所需，至去年底香港消費者對新信用卡需求較低。不過正在增長的信用於款結欠，反映出消費者積極做用現有信用卡，金融機構亦於今年首季提供更多信貸額度。



報告指，2023年第四季，信用卡查詢量（衡量消費者申請新卡的指標）較去年同期下跌8%，新增信用卡則按年下跌20%。然而，在2024年首季，信用卡應繳款項結欠增長8.6%，同時平均結欠亦見7.5%增長，顯示消費者正更積極地使用現有信用卡。（受匯報機制所限，新增信用卡及查詢量滯後一個季度。）

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，消費者借助現有信用卡的忠誠度計劃消費，而非透過申請新的信用卡。這為金融機構帶來推行相關獎勵計劃或其他客户保留策略的機會，從而贏得並維持成為消費者首選信用卡的地位。

大型貸款由傳統銀行主導

報告亦按新增私人貸款額度，進一步研究不同貸款額的市場：包括金額少於15萬港元的貸款、金額為15至30萬港元的貸款及金額超過30萬港元的貸款。三類貸款各有特點，並由不同類型的金融機構主導。

在2023年第4季，低於15萬港元的貸款佔香港整體活躍私人貸款的17%。這類小額貸款佔近期新增貸款的27%及現時持有私人貸款之消費者的25%，當中近三分之二（62%）為Z世代 (1995至2004年出生) 。這類貸款主要由財務公司提供服務，他們在同一季度中佔據了80%的新增貸款，傳統銀行及虛擬銀行只各佔10%。小額貸款中，59%發放予次級風險級別的消費者。

超過30萬港元的大額貸款主要由傳統銀行主導，佔2023年第四季整體大額私人貸款發放量的88%，另外11%由財務公司發放，虛擬銀行只佔1%。這類貸款佔當季所有新增私人貸款的25%，在活躍私人貸款市場及現時持有私人貸款之消費者中的佔比較小，分別為16%和21%。只有2%的大額貸款發放予次級風險級別的消費者，這與銀行主導此類貸款的情況相符，因銀行往往專注於風險較低的消費者。