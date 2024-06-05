PIMCO稱債息高企　經典6成股4成債投資組合將受衝擊

太平洋投資管理（PIMCO）指出債券收益率長期保持高位的前景，應會促使經典60%股﹑40%債投資組合出現逆轉。



PIMCO在5年展望報告中稱，2020年代初的通脹衝擊已導致債券收益率出現一代人以來的向上重置，這可能為債券投資者提供類似股票的回報，同時還具有在經濟下滑時對沖下行風險的額外優勢，故認為這一長期背景值得重新思考，甚至顛覆經典的60%股票/40%債券資產配置模式。

PIMCO指出，以更高的美國公債收益率為基準，主動型投資管理公司可以在毋須承擔重大利率、信貸或流動性風險的情況下，提高在機構抵押貸款支持證券等領域的回報。多元化的債券配置提供了在風險調整後的狀況更為有利的情況下，獲得類似股票的長期回報的可能性，特別是考慮到股市估值可能較高時。

市場未對經濟衰退風險定價

PIMCO表示，市場似乎並未對重大的經濟衰退風險進行定價，這意味着債券可能是對沖這一風險的廉價手段。

PIMCO認為，美國基於資產的貸款存在誘人的機會，尤其是在消費相關領域，預計在抵押貸款和設備融資等領域，債券投資者將愈來愈多地取代銀行，成為直接貸款人。銀行從商業房地產領域的收縮也將為投資者帶來機會。