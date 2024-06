資深投資者David Webb增持碧瑤綠色(1397)。據權益披露顯示,David Webb於5月31日增持碧瑤綠色17.2萬股,均價0.6086元,涉資10.46萬元。



增持後,David Webb於碧瑤綠色持股量由5.96%升至6%。



David Webb於補充資料欄補充﹕「This is not just a rubbish business.」(並非只是垃圾生意)。