長壽「風險」增　退休儲備幾多先夠？　專家拆解延期年金好處

隨著醫療科學的進步，人均壽命延長是不爭的事實。長壽意味著要提早去籌謀更多的退休儲備，以維持理想退休生活。中銀香港早前進行客戶意見調查發現，受訪者估計平均需要833萬元去維持理想退休生活，而退休儲備缺口平均約為360萬元。今次專訪中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興及中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）市場及產品發展總監魏志煒，分享他們對長壽風險的獨到見解，以至延期年金，怎樣助港人應對長壽風險，提早做好退休儲備。



退休儲備差距360萬元 延期年金助應對長壽風險

環遊世界、實現未圓的夢想，安享晚年，港人經常將「理想退休生活」掛在口邊，至於如何實踐，卻未見具體的規劃與計算，往往導致理想與現實的落差出現。據中銀香港客戶意見調查顯示，受訪者估計平均需要833萬元去維持理想退休生活；高收入受訪者需要儲備更高達1,215萬元；退休儲備與理想退休金額差距平均達43%；退休儲備缺口平均約為360萬元。客戶平均於36歲時開始為退休作打算，但只有3成半客戶有為退休計劃作定期儲蓄或投資。中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興認為︰「當壽命愈長，需要的退休儲備，如生活費、醫療支出等開支大大提升，相信港人對於退休生活需更加積極，及早開始籌劃退休儲備。」

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興及中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）市場及產品發展總監魏志煒。

客戶投保延期年金取向

他分享道，隨著「中銀人壽延期年金計劃」（固定年期）」及「中銀人壽延期年金計劃（終身）」推出5年，樂見愈來愈多人認識延期年金產品，以2023年為例，約4成經手機投保的客戶年齡介乎40歲或以下，反映投保延期年金客戶有年輕化的趨勢。計劃同時配合政府提供的稅務扣減安排，亦吸引了打工一族考慮投保。近年，中銀香港積極開發數碼化渠道投保業務，2023年客戶經中銀香港投保延期年金的保費及筆數更按年分別上升1.5倍及超過2倍；而今年首季更錄得近9成客戶經手機銀行投保該計劃。

手機銀行推升級版年金計劃

港人退休保障意識日益提高，中銀香港及中銀人壽稱，為積極回應客戶需求，率先於手機銀行渠道推出升級版『中銀人壽延期年金計劃（固定年期）』，讓客戶可以保本及回報穩定的方式，輕鬆自製10年長糧。中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示︰「中銀人壽一直奉行『以客為本』，升級版 『中銀人壽延期年金計劃（固定年期）』，提升期滿年度化保證內部回報率，屬市場同類產品中年金入息目前較高之一，同時亦是市場上提供100%全保證年金入息的合資格延期年金產品，具有保本及回報穩定的特點，並提供首年保費折扣優惠，期望滿足客戶退休保障之需要，以及財富增值的殷切盼望。」

升級版計劃的期滿年度化保證內部回報率全面提升至介乎1.73%至3.30%，而投保年齡低至30歲，讓客戶提早規劃退休儲蓄，邁向理想退休生活； 投保人繳交5年保費後，將根據其選擇的保單年期，15年、20年、25年或30年，於保單的指定年金入息起始年齡起派發為期10年的每月保證年金入息，理想生活自定義！計劃同時提供多種保單貨幣選擇，包括港元、美元及人民幣，更具靈活性，更有機會享高達6萬港元稅項扣減。

值得一提，「中銀人壽延期年金計劃（終身）」是為市場上唯一保證終身派發每月保證年金入息之合資格延期年金計劃，受保人於60歲起終身獲派發每月保證年金入息，為準備退休人士提供多一個保障選擇。

由即日起至2024年6月30日，透過中銀香港手機銀行成功投保升級版「中銀人壽延期年金計劃（固定年期）」的客戶，有機會享高達10.5%首年保費折扣優惠，一站式快速自助投保體驗，安全可靠。