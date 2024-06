金價於周五(7日)下挫,現貨金瀉3.5%,每盎司收市報2,293.78美元,為2021年8月以來最大單日跌幅。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指出,過去1年內地購入黃金成為金價上升動力,可是目前內地暫停買入,反映人民銀行亦認為金價偏高。



人民銀行在5月未有增持黃金,終止連續18個月買入黃金走勢。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo