內房｜國務院常務會議指續研究儲備新去庫存穩市場措施

國務院總理李強主持召開國務院常務會議，聽取關於當前房地產市場形勢及下一步工作考慮的滙報時，指出要著力推動已出台政策措施落地見效，繼續研究儲備新的去庫存及穩市場政策措施。要加快構建房地產發展新模式，完成「市場+保障」住房供應體系，改革相關基礎性制度，促進房地產市場平穩健康發展。



另一方面，國家金融監管總局和住房城鄉建設部聯合印發《關於進一步發揮城市房地產融資協調機制作用，滿足房地產項目合理融資需求的通知》，旨在為優化完善城市協調機制提出多項可操作﹑可落地的工作舉措，致力於加強項目推送效率和貿量，更加精準支持房地產合理融資需度，促進房地產市場平穩健康發展。

通知提到要完善城市協調機剁﹑要求城市協調機制負責把好「白名單」項目准入關口﹑「白名單」項目實施推送反饋管理﹑積極滿足「白名單」項目合理融資需求，對符合要求的項目「應貸盡貸」及要推動「白名單」項目單獨建賬核算，封閉運作管理，嚴禁項目資金挪作他用。

萬科向交行尋求兩筆貸款共21億元人民幣

此外萬科（深圳﹕000002）（2202）披露2則抵押貸款事項，合共21億元人民幣，其中萬科控股子公司昆明萬宜向交行（3328）雲南分行申請9億元人民幣貸款，年期為5年。此前萬科已向交行深圳分行申請貸款並完成提款，提款金額合共12億元人民幣，期限3年。