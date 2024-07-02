AXA安盛憑藉創新力量　打造全新3合1退休方案

香港人口老化問題日趨嚴峻，根據政府統計處的《香港人口推算2022-2046》顯示，預計未來20年，長者將佔總人口之3分1。長壽固然是福氣，但香港物價長年只升不跌，物價持續上漲，讓不少港人擔心自己未來的退休生活。



實現無憂退休 享受盛載人生

儲蓄可否應付未來的退休生活成為許多準退休及退休人士的最大擔憂，無憂退休變成港人夢寐以求的目標。AXA安盛適時推出結合年金、儲蓄和人壽保障的3合1創新退休方案 ─「盛載人生即享年金計劃」（「盛載人生」），旨在幫助港人減輕退休壓力，除了提供即月派且終身派的每月保證年金收入外，亦提供終期紅利及終期紅利鎖定選擇權¹，鎖定率更不設總上限，讓客戶可因應個人財務需要，適時鎖定豐厚收益，無憂退休生活指日可待。

年金保證派、即月派、終身派

一筆過繳付保費後，客戶即可由第1個保單週月日起，獲派發每月保證年金款項一直至百年歸老，確保退休後仍可享有固定收入，維持生活質素。

終期紅利享受更高潛在回報 鎖定紅利實現收益

AXA安盛了解客戶希望為退休儲備增值，同時擔心資金虧損，「盛載人生」特設終期紅利，助客戶提升長遠潛在回報。由第11個保單年度起，客戶可於每個保單週年日的30天內，將終期紅利之最新價值的百分比轉移至保單的累積戶口，並可隨時提取累積戶口的價值及將之轉換為年金款項²，以作額外現金流。

認知障礙症保障及人壽保障 多一份安心

認知障礙症是長者最常見的神經退化性疾病之一，若被保人不幸在80歲前首次確診患上嚴重認知障礙症，AXA安盛將提供長達10年的認知障礙症關懷保障，金額相當於每月保證年金款項之100%，減輕財政負擔。同時，更為照顧者提供專業培訓，提升其所需的知識和技能。此外，「盛載人生」提供周全的人壽保障，設有相等於高達已繳保費總額120%³的身故保險賠償，即使被保人不幸離世，其摯愛和家庭仍可獲得妥善的財政支援。

投保輕鬆方便

投保「盛載人生」輕鬆簡易，客戶的整付保費總金額於300萬港元或以下，便毋須進行健康狀況核保⁴，讓客戶每月可獲保證年金款項，亦可抓緊市場潛在回報，享有兩全其美又安穩的退休生活！

AXA安盛呈獻結合年金、儲蓄及保障的3合1創新退休方案「盛載人生」，助客戶打造無憂退休生活。

「盛載人生」微電影，了解如何讓摯愛的退休生活盛載安心。

¹每個保單年度內只可以申請一次，在保單年期內，鎖定率不設總上限，在每個保單年度內，您申請轉移至累積戶口的鎖定率不得低於終期紅利之最新價值的10%及不得超過終期紅利之最新價值的100%，惟(i) AXA安盛可以絕對酌情權不時更改每年最低鎖定率及每年最高鎖定率；及(ii)您申請轉移至累積戶口的金額不得少於AXA安盛以酌情權不時釐定的最低金額(現時為800港元)。一旦提交終期紅利鎖定選擇權的申請，申請不得撤回。

²在行使終期紅利鎖定選擇權後，截至相關保單年度的終期紅利及任何AXA安盛可能在其後保單年度宣派的終期紅利將相應地減少，但名義金額將維持不變。

³如被保人的身故發生於(a)被保人為80歲以後；或(b)首3個保單年度內，及並非為意外身故，額外20%之已繳保費總額將並不適用。

⁴任何「盛載人生」申請須經AXA安盛的批准。

（資料及相片由客戶提供）