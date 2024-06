歐盟於周三(12日)宣布對來自中國的電動車加徵17.4%至38.1%關稅。Tesla指出從內地獲取的政府補貼較少,要求進行獨立關稅調查,及希望被加徵的稅率可以低於內地車企。



歐盟委員會指出目前Tesla或會收到單獨計算的關稅稅率。歐盟貿易專員東布羅斯基亦指出,委員會將對此進行審查,以便更加深入了解該公司在內地獲得補貼的具體情況。

歐盟指出對上汽集團(上海﹕600104)、吉利(0175)及比亞迪(1211)三間車企徵入的關稅稅率,分別為38.1%、20%及17.4%,而其他配合調查但未被抽樣的中國純電動車廠商將被徵收加權平均關稅21%。同時指出正與中國當局討論按世貿原則尋求解決方案,若未能取得有效成果,臨時反補貼稅將於7月4日起通過保證金收取,並在確定徵收正式稅率時才會收取。

中國電動車 比亞迪 電動車 Visitors look at BYD's Fangchengbao Super 9 electric convertible concept vehicle displayed at the Beijing International Automotive Exhibition, or Auto China 2024, in Beijing, China, April 25, 2024. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo