沈南鵬因其他工作安排　退任美團非執董

撰文：黃捷
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美團﹙3690﹚發佈公告稱，待股東周年大會結束後，因其他工作安排，沈南鵬退任非執行董事一職。

沈南鵬為紅杉資本中國基金創始及執行合夥人， 近年減持美團。

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