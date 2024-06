油元協議歷史任務完成　晶片取而代之成穩美元新角色｜伽羅華

本月9日,長達半個世紀的油元協議(Petrodollar deal)正式劃上句號,不少坊間傳聞沙特決定不再與美國續期協議,原因是美元地位今非昔比,但奇怪的是,西方主流傳媒如彭博、WSJ及路透卻未予證實,令人感到傳聞背後大有玄機。

油元協議對中東局勢影響舉足輕重,並鞏固了隨後50年的美元霸主地位,近年美元在全球交易量雖有所下降,但仍佔金融市場的主導地位。

1973年10月埃及與敘利亞向以色列發動贖罪日戰爭,美國因為支持以色列,受到中東國家報復,後者聯手向發達國家禁運石油,1974年爆發石油危機,油價翻了兩番,首當其衝的是通脹飆升,環球股市崩盤,美國經濟深陷困境,隨後美國與中東最具實力的沙特阿拉伯祕密達成一項協議,直至2016年5月才被彭博曝光,如此重要的協議保密41年,也是匪夷所思的事。

油元協議盡顯美方高超外交手段

油元協議是美國當時一項重大外交勝利,美國向仇美的沙特提供軍援和裝備,讓其巨大油元財富購買美債,為不斷惡化的財赤埋單,而且它也削弱中東原油作為經濟武器的殺傷力,能夠與敵對勢力達成協議,兼且內容傾斜己方,盡顯其高超的外交手段,很多時政治妥協能將局勢轉危為機,剛強有餘、卻欠缺柔性的外交路線往往踫到一鼻子灰。

現時沙特持有美國國庫券價值1,275億美元,較高峰期少近一半,2016年協議被曝光,當時沙特持有國庫券為1,170億美元,即使對世界最大的經濟體而言,中東資金對美國解決財赤起重要作用。彭博經濟研究估計,中東海灣的資金流入美債市場可能使美國借貸成本降低0.25個百分點。從2005年到2023年,為美國納稅人節省了約7,000億美元支出。

近年沙特增持美債步伐放緩,這與美國頁岩油開採技術不斷優化,令美國不單無需從中東進口原油,而且美國的產出更成為左右油價的重要力量。事實上,沙特主權基金近年為對沖石油行業的下行,大量投資新能源行業,所以,這項世紀協議的歷史任務早已完結。

美國本身是全球最大產油國,再不需要從中東進口原油,在俄烏戰事期間,美加的原油和天然氣甚至滿足歐洲部分國家的需求。既然美國不再是中東原油的買家,沙特收取美元以外的其他貨幣亦順理承章。

中東敵人面目全非 戰爭風險仍在

與50年前比較,中東局勢變化頗大,有如滄海桑田,唯一沒變的是戰爭風險並未緩解,只是環伺以色列的敵人變了伊朗為首的另一股勢力,這股勢力包括黎巴嫰真主黨、哈馬斯及也門胡塞等受伊朗資助的武裝份子,其敵視以色列的態度令沙特等中東國家亦感到本身安全受到威脅,所以,當油元協議於6月9日屆滿,西方主流媒體沒有大造文章,更大可能是一項取代原來協議的新協議即將公布,而這項新協議的重點不再是油元。

《華爾街日報》上周報道,拜登政府即將與沙特敲定一項外交條約,該條約將承諾美國協助保衛沙特,並鼓勵其與以色列建交,冀締造新中東和平進程,但要達成這項協議,前提是以色列必須支持與巴勒斯坦人達成兩國解決方案及結束加沙戰爭。由於哈馬斯仍扣留大量以色列人質,暫時內塔尼亞胡政府不會動搖其勢要殲剿哈馬斯的態度,以色列人民在這關節點亦不會同意,所以要說服其結束加沙戰爭,除非短期內局勢出現戲劇性變化,否則難以成事。

油元地位削弱,不代表歐美祭出金融制裁不具威力,實際上美國制裁的殺傷力較50年前更大,1974年前美國與沙特通過油元協議建立緊密的經貿關係,如今美國推動全球高端晶片的供應鏈網絡,高端晶片便是要取代石油角色,如果說石油是上世紀推動工業機器運轉的關鍵要素,今時今日高端晶片所發揮的作用有過之而無不及。

晶片・半導體・SK海力士・韓國:Memory chips by South Korean semiconductor supplier SK Hynix are seen on a circuit board of a computer in this illustration picture taken February 25, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo