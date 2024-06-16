轉融通大增成跌市元兇？　中證監解畫︰全市場餘額今年以來最低

近日有自媒體稱「轉融通瘋狂報復，難怪市場持續下跌，6月12日轉融通一天新增近1.7億股」。

中國證監會新聞發言人表示，6月12日轉融券出借數量有所增加，主要是由於指數成分股半年度調整導致轉融券「還舊借新」，即收回被調出成分股等存量出借股份，同時出借新納入的成分股等。

發言人稱，自媒體引用個別交易日新增出借數據，忽略了存量收回、餘額減少的情況。從數據來看，6月11日、6月12日新增出借2.8億股、1.7億股，同時收回8.6億股、0.5億股，兩天轉融券餘量實際累計淨減少4.6億股，當周轉融券餘額下降54億元人民幣，降幅14%。

下一步，中證監將堅持問題導向和目標導向，充分評估並完善融券與轉融券規則，加強融券與轉融券逆周期調節。同時，持續加大行為監管和穿透式監管力度，對大股東、相關機構通過多層嵌套、融券「繞道」減持限售股等違法違規行為，依法嚴肅查處。

轉融通業務，是指由銀行、基金和保險公司等機構提供資金和證券，證券公司作為中介將這些資金和證券提供給融資融券客戶。

中證監數字顯示，去年以來，針對市場對融券與轉融券問題的關切，證監會先後採取了禁止限售股出借、降低轉融券效率、嚴禁利用融券實施變相T+0交易等一系列措施。今年2月6日，證監會要求以當日轉融券餘額為上限，暫停新增證券公司轉融券規模，該政策仍在嚴格執行，未發生變化。截至6月14日（週五），全市場轉融券餘額340億元，較2月6日政策發佈時下降536億元，降幅61%，為今年以來最低水平，轉融券餘額佔A股流通市值0.05%。