移民「後顧之憂」各地遺產萬萬「稅」　專家教用壽險破解保身家

只要做多一個動作，就可以慳唔少遺產稅？近年不少人有意移民英國、台灣及全球各地，但對過往習慣享受寬鬆稅制的香港人來說，移民處理個人財富時，恐怕會不小心忽略遺產稅這一環。如果事前為遺產分配沒有作任何準備，後人領取遺產時，辛苦得來的財富可能會大打折扣。所以有專家提醒，不論資產多寡，在移民前亦應先購買人壽保險做財富傳承，預先做定兩手準備，方為上策。



很多時候，大眾都會認為，身家需要累積到一定程度，或者年紀漸大時，才會需要思考資產傳承問題。但近年出現移民潮後，計劃移民或已移民的港人，因各地或會有不同比例的遺產稅（Inheritance Tax），故此發掘各式各類的資產管理工具，去保存最大份額的身家，變成不少市民相當「頭痕」的問題。

港人移民熱門地英國 遺產稅高達40%

盧啟賢指出，港人移民時，或需面對各地不同比例的遺產稅。

從事大額保險及高端財富管理的亞溢利集團（R.E. Lee Group）行政總裁盧啟賢（Calvin Lo）表示，以近年港人移民熱門地的英國為例，當移居英國並成為當地的稅務居民後，一旦過世，若將遺產轉贈予配偶或法定伴侶以外的人士，儘管是至親的子女或孫兒，只要身家超過32.5萬英鎊（折合約325萬港元）免稅額，都要開始繳付高達40%遺產稅（IHT）。

而如果將房產留給後人，則可有額外17.5萬英鎊的免稅額，即變相將遺產稅免稅額，增加至50萬英鎊﹙約500萬港元﹚。另外，若房產在期間有所增值，更要再付上28%的增值稅，可謂相當「揦脷」。

Calvin Lo指，經常會遇到的情況是，父或母總會以個人名義出資，為其準備移民或讀書的子女預先在海外購入「安樂窩」。惟當其父母離世後，子女若要繼承當地資產時，才驚覺碰上了要繳付40%遺產稅及28%增值資產稅，變相連環踩中稅務「炸彈」。

如當事人無能力繳付相關遺產稅，而情願選擇轉賣資產的話，亦同樣需要額外繳付高額增值資產稅，令人進退兩難。他表示，若每一代都漠視財富管理，最終只會一直被英國政府分薄遺產，慘成俗語所講的「富不過三代」。

港人移民熱門地英國，遺產稅高達40%。

中產家庭同大機會落入遺產稅網

Calvin Lo奉勸港人，不要以為相關遺產稅項事不關己，因為只要擁有千萬港元或以上的資產規模，其實已有極大機會，落入英國遺產稅的稅網。「唔駛去到富豪級數，香港好多中產家庭，已經會有咁嘅身家。好多香港人死捱爛捱，都係想將咁多年嚟辛苦賺返嚟嘅錢，盡可能留畀下一代，如果要白白畀政府做稅收，真係會好肉赤。」

不止是英國，其他移民熱門地，如台灣及日本的遺產稅亦不少。為此，Calvin Lo建議，移民人士應該要在出發前，應做好香港及海外資產財富管理，因為一旦成為其他地區的稅務居民後，很多資產已被列入計算。而他指，最簡單合法可以節省遺產稅方法，正正是購買人壽保險。他解釋，因壽險中的保險賠償金，並不屬於遺產一部分，故無論金額多寡，都無需納入遺產稅之中。同時，保險賠償辦理遠較遺產容易，亦不需要經過冗長遺產處理法律程序，一舉多得。甚至可以演變成財富「瀑布」，錢滾錢，由一代傳承至下一代。

移民英國後，中產家庭原來同樣有極大機會落入遺產稅網。

妥善財富管理 令遺產心意倍增

Calvin Lo舉例指，倘若兒子移居英國，其父當時為他購入300萬英鎊（約3000萬港元）的房產，而在父親百年歸老後，房子升值至500萬英鎊（約5000萬港元）。在沒有進行財產管理的情況下，兒子要領回老父留給自己的大宅（即遺產），撇除首50萬英鎊免遺產稅，當事人繼承該筆遺產時，需向政府繳付剩餘450萬英鎊所引起的40%遺產稅，即180萬英鎊（約1800萬港元）。

值得留意的是，大宅在購入至今，所升值的200萬英鎊（約2000萬港元），同需先繳付28%的增值資產稅，即56萬英鎊（約560萬港元）。換言之，兒子得到父親留下來的遺產前，已先要「打五十大板」，繳清總值236萬英鎊（約2360萬港元）的稅務。

Calvin Lo大嘆，「好多人生活喺香港多年都無咁嘅稅制，所以好易會忽略。突然要煩籌錢去畀高額遺產稅，真係會好頭痕。」同時教路，以上述個案為例，很可能其實只要花費數十萬英鎊，去購買保額足夠應付遺產稅連同增值資產稅的壽險予子女，便可輕鬆免除後代的煩惱。他又提醒，港人若有意欲赴港到高稅制地方生活，理應預先做好周全財富管理，在出發前預先準備好保單，會更穩陣。以上案例正突顯了在稅務潛在風險安排上，作出有準備與沒有準備的區別。

購買人壽保險，可在英國合法節省遺產稅及增值資產稅。

壽險節省遺產稅 需多方面配合

不過，購買人壽保險合法節省遺產稅及增值資產稅，亦有不同地方要注意。Calvin Lo提醒，若想利用人壽保險合法節省遺產稅，投保人亦要身體狀況配合，才能達至最佳效果，否則保費有機會相應提高，令成本增加，故此愈早規劃會愈「著數」。

「另一方面就係，我哋無水晶球，唔會知本身層樓買返嚟，之後會升值幾多，所以及早買完壽險，最好我哋都要每年回顧一次，睇下保單嘅保額係咪仲足夠。」當然，更重要的是，如想購買大額人壽保單的人士，更應向合適且與熟悉國際市場的保險經紀，尋找適合自己的保險計劃。一方面其會較了解不同地區稅制及法例，另一方面更可按客人需要，制定貼合自己的人壽保險方案。

最後，Calvin Lo表示，由於每一個個案不盡相同，故此此類度身訂造的壽險文件，需要按照其獨特性及不同要求而作出長遠財產規劃。在制訂雙方協議上的字眼，亦要尋求專業法律意見，以確保萬無一失，避免日後受到法律挑戰。

上述個案因私隱問題而有所改動，亦僅屬其個人經驗分享，並非法律或財務建議。