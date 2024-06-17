內地多家A股公司被追討稅款　分析師指或與地方政府財困有關

多間A股上市公司在交易所提交文件中表示，收到內地地方方政府要求補交90年代稅款。



維維股份表示收到原為旗下的子公司﹑湖北枝江酒業轉發的國家稅務總局枝江市稅務局開發局稅務分局《稅務事項通知書（核定應納稅額通知）》，被核定補繳30年前稅費。

枝江酒業須補交8500萬元稅

根據《稅務事項通知書》截至今年6月4日，枝江酒業未按規定的申報期限對1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅進行納稅申報，國家稅務總局枝江市稅務總局開發稅務分局根據調查核實結果，核定枝江酒業1994年1月1日至2009年10月31日的應納稅費包括消費稅7,835.29萬元（人民幣‧下同）﹑城市維護建設稅512.77萬元，及教育費附加152.22萬元，合共8,500.29萬元。

維維股份原持有枝江酒業71%股權，於2020年悉數轉讓予江蘇綜藝，並從當年年底起維維服份已不再將枝江酒業納入報稅合併範圍。不過根據轉讓協議，如稅務機關因枝江酒業存在未繳或少繳稅款而對其進行交割日前稅務追溯秧收，維維股份需負責補繳。

中國經濟：A worker rides a scooter past an unfinished bridge near the centre of the Qianhai new district in Shenzhen, Guangdong province, China August 25, 2023. （Reuters）

稅務機關指屬按程序正常追繳

維維股份的公告發出後引發廣泛關注，「稅務倒查30年」的說法引發市場熱議。湖北宜昌當地有關部門對此回應稱，不存在「倒查30年」的情況，稅務部門是按照程序正常追繳，「審計追欠，沒啥特殊的原因和背景，不要誤讀」。

今年以來多家上市公司，被要求補繳稅費，包括順灝股份、北大醫藥、藏格礦業、華林證券、聯建光電等。

博匯指如按要求影響首季利潤

另一方面寧波化工企業博匯公告稱，6月12日起對40萬噸／年芳烴抽提裝置、40萬噸／年環保芳烴油生產裝置及相關配套裝置進行停產。在這之前的3月份，一份《稅務事項通知書》要求該公司「重芳烴衍生品」以「重芳烴」繳納消費稅。博匯指若按《稅務事項通知書》要求，對2023年利潤及2024年第一季的利潤影響分別約為3億元和2億元。

澳新銀行集團分析師邢兆鵬表示，追收稅款可能是由於地方政府財困問題，或需要一些資金在季度末之前支付，因為地方當局通常會在那時向政府項目承包商付款。