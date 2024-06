內地多家A股公司被追討稅款　分析師指或與地方政府財困有關

多間A股上市公司在交易所提交文件中表示,收到內地地方方政府要求補交90年代稅款。



維維股份表示收到原為旗下的子公司﹑湖北枝江酒業轉發的國家稅務總局枝江市稅務局開發局稅務分局《稅務事項通知書(核定應納稅額通知)》,被核定補繳30年前稅費。

根據《稅務事項通知書》截至今年6月4日,枝江酒業未按規定的申報期限對1994年1月1日至2009年10月31日的消費稅進行納稅申報,國家稅務總局枝江市稅務總局開發稅務分局根據調查核實結果,核定枝江酒業1994年1月1日至2009年10月31日的應納稅費包括消費稅7,835.29萬元(人民幣‧下同)﹑城市維護建設稅512.77萬元,及教育費附加152.22萬元,合共8,500.29萬元。

維維股份原持有枝江酒業71%股權,於2020年悉數轉讓予江蘇綜藝,並從當年年底起維維服份已不再將枝江酒業納入報稅合併範圍。不過根據轉讓協議,如稅務機關因枝江酒業存在未繳或少繳稅款而對其進行交割日前稅務追溯秧收,維維股份需負責補繳。

