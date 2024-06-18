IMD 2024年世界競爭年報　香港排名升至第5　政府指肯定港競爭力

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）發布《2024年世界競爭力年報》，在67個經濟體中香港排名由去年第7名升至第5名。



今年排名中新加坡排名第1位，瑞士及丹麥分別排名第2位及第3位，愛爾蘭及香港分別為第4位及第5位。至於台灣排名為第8位。

IMD評定競爭力的四大因素中，香港在「經濟表現」排名由去年第36位升至11位，為最少5年來排名最高。「營商效率」排名由第11位升至第7位。「政府效率」排名下降1級至第3位，「基礎建設」排名由第13位升至第9位。其他因素方面，香港在「國際貿易」排名第一﹑「國際投資」排名第三﹑「本地經濟」及「就業」排第25﹑「價格」則排第65。

政府﹕港續扮演超級聯繫角色

政府發言人表示，國際管理發展學院發布的《2024年報》，在綜合客觀數據以及商界意見等因素後，繼續肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一。在中央的堅實支持下，香港經濟自疫情後持續恢復，特區政府推出多項措施堅定市場信心，並通過舉辦盛事活動帶動旅遊、促進消費，鞏固經濟復蘇勢頭；同時亦大力吸引世界各地的企業、資金和人才來港，積極推進金融、創科、貿易等優勢範疇的建設，擁抱綠色轉型和數字經濟發展，加快形成新質生產力，推動經濟中長期的高質量發展。這些工作都正在穩步推進，取得良好進展，並獲廣泛認同。

發言人補充，香港在「一國兩制」下，背靠祖國、聯通世界，是全球唯一匯聚中國優勢和國際優勢的城市。展望未來，香港將會繼續發揮好「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，積極融入國家發展大局，對接好國家發展策略，持續擴大經濟容量、培育新增長點和提升競爭力，讓經濟發展攀上更高的台階，為市民和企業創造更多、更好的發展機會。