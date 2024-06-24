花旗料美國末季減息3次　美元下半年走弱　息口轉勢首選呢類資產

花旗銀行發佈下半年投資展望，花旗環球財富投資亞太區高級投資策略師夏振傑表示，預計美國將從9月開始減息，全年減息3次，相當於9月後每次議息會議都有減息動作，全年合減75個基點，較市場普遍的預期為高。



談及香港市場，該行未有恒指目標預測，不過夏振傑就直言，從趨勢上而言，「經濟未必見底，但是股票市場大概已經見底，港股重跌回萬六點機會不多」，不過料美國息口變化難對港股有直接刺激，主要還需市場對中國總體經濟的情緒和信心提振。



料美國年內減息3次 幅度超市場普遍預期

夏振傑表示，針對美國年內減息3次的預測，該行的預測次數高於聯邦點陣圖及市場預期。他解釋稱，2023年利息支出佔據聯邦收入的16%，預計到今年底，將進一步擴大，吞噬21%的收入，因而料減息幅度超過目前普遍預期。

美聯儲主席鮑威爾歷次議息會議，反復強調遏通脹之必要，夏振傑分析就指，美國通脹仍呈下行趨勢，年底CPI料將降至2.5%以下。他解釋，刺激美國通脹主要有汽車保險、住房兩大因素，而此兩大因素均可遏制乃至消弭。

以4月為例，美國4月CPI報3.4%，當中有約20%佔比來自汽車保險，近年受COVID疫情及汽車行業總體改變 ，汽車保費史無前例激增，但屬「一次性現象」。而影響最大的住房問題，疫後租金雖未落返，但租約價格走勢總是較住房通脹（Shelter CPI）「行前」，近期新簽租約價格大幅下降，可以預示住房通脹也將追隨其步伐回落。而撇除以上因素，美國CPI其實過去一年漲幅只有1.1%。

夏振傑表示，預計美國將從9月開始減息，全年減息3次

示警美元下半年將走弱

此外其認為，美國經濟具韌性，沒有衰退跡象，製造業PMI重返榮枯線以上，復甦態勢顯著，不過服務業就有下滑，花旗預計美國今年實際GDP增長2.4%，至明年略降至2.3%。

值得留意的是，該行預計美元今年下半年將走弱。其表示，美元一般只在美國經濟跑贏其他市場，以及全球避險需求高漲時，方才強勢。但伴隨歐洲、中國經濟恢復，以及加拿大等其他央行減息工作，美元息差與其他主要貨幣收窄，料美元壓力大。

夏振傑預計，美國息口變化難對港股有顯著的刺激回彈。（資料圖片）

港股約已見底難返萬六 可稍微增持

面對中港市場，夏振傑直言，香港市場從趨勢而言，「經濟未必見底，但是股票市場大概已經見底，港股重跌回萬六的機會不多」，不過料美國息口變化，難對港股有顯著的刺激回彈，港股的主要驅動因素，應是市場對中國總體經濟的情緒和信心提振。

花旗料今年中國GDP可增長5.2%，較官方5%的預期為高，內地官方屢推救市措施，不過其料中國股市反轉的主要驅動因素，應為核心資產的回歸與重估，以及股東回報的提升。因此，該行對中港股市的評級為策略性輕微增持（Tactical slightly overweight）。

而對於電動車等明星產業產能過剩的憂慮，類比家電行業曾經的行業轉型，夏振傑認為也將「柳暗花明」，且如今面對歐美電動車關稅壓力，中國也有反擊，不過目前回應態勢較此前的貿易戰，暫未有此前嚴重。

花旗給予美、日、歐股票增持（overweight）評級。（資料圖片）

首選中等年期的美國投資級別債券 美日歐股值博

在資產配置方面，夏振傑仍推薦長期持有「股六債四」的配置，長揸5年左右，獲得負回報的概率將低至0.6%。不過其表示，息口回落時，首先推薦的資產類別為固定收益債券（fixed income），回顧1990年至今，每次減息周期開始，投資級別債券回報均正面，當中首選5至6年中等年期的美國投資級別債券。

此外，該行給予美、日、歐股票增持（overweight）評級，對於美國總統大選的憂慮，夏振傑就也安慰稱不必過分憂慮。以歷次大選年標普500走勢為例，9至12月市場往往波動，上落不定。但選舉後都會走高，投資者可在8月提前部署對沖風險。而若投資美股，就首要關注生成式AI板塊。

資金今年也熱捧日股，首3至4個月的流入，已經佔去年全年的8至9成。不過日本未來數年通脹將延續，夏振傑呼籲找尋日股的通脹受益者。不過視日股歷次低位回彈的漲幅最高曾達134%，日股目前44%的回彈仍未算顯著，且以疫前十年平均市盈率（PE）衡量估值，東證約為15倍PE，估值與過去十年相若，仍為合理。