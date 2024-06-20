莎莎郭少明冀港府做好兩大政策　帶動更多人流來港　未設開店目標

莎莎（0178）今日﹙20日﹚公布全年業績，全年多賺2.7倍至2.2億元，並稱於今年4月1日至6月16日的新財年首季內，集團的總營業額較去年同期下跌9.5%，其中，香港及澳門下調21.8%，內地則增加83.9%。

港對旅客仍有吸引力

集團主席及行政總裁郭少明於業績發布會上表示，去年4月是本港剛開始「通關」，不少旅客來港消費，相反今年旅客人數減少加上港人北上消費影響下，首季下跌屬正常。不過在內地線上平台銷售額急升的推動下，令整體營業額跌幅不足一成。

他指，若果政府加快與內地商討，開放內地旅遊一簽多行或免簽來港，並令提高內地旅客來港消費的免稅額至15,000元，即可帶動更多人流來港，「就算只開放大灣區都已經好夠支持香港（零售業）。」他認為香港對旅客來說仍有吸引力，雖然政府已經推出多項活動，但若果以上兩項政策能夠盡快有轉變，會前景更有信心，亦會考慮加快開店步伐。

郭少明又解釋，加強在東南亞的發展，除了有助招徠更多獨家品牌的合作外，亦因為新加坡、馬來西亞及泰國已向內地旅客開放免簽，他們認識集團的品牌，會在當地的分店購物。

郭少明﹙中﹚指，香港對旅客來說仍有吸引力。﹙歐嘉樂攝﹚

部分業主願意減租

郭少明續指，上財年本港開設了五間分店，今年未有設下開店目標。是否開分店要視乎營業額，過去店舖租金維持佔營運的成本12%，最近稍為回落至約11%，主要因為部分業主沒有加租，個別更願意減租，令續租租金水平下跌。他笑言希望店舖數目回到疫情前水平，但實際亦要視乎政府政策是否出現轉變，令更多旅客來港。

線上銷售方面，他指會加強與內地平台的合作，亦會引入更多新產品吸引顧客，獨家品牌的銷售比例，由目前的37%提升至四成。雖然內地網上銷售增幅強勁，關閉了部分分店，但未來若果有合適的地點，及內地消費市道進一步改善，會考慮重新增設分店。

派息方面，上財年集團恢復派末期息每股0.05元，相等如年內盈利約70%，郭少明表示，董事會有意維持七成的股息政策。