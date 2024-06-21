本港5月整體消費物價按年上升1.2%

政府統計處公布，5月份整體消費物價按年上升1.2%，較4月份1.1%升幅略高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1%，亦較4月份0.9%略高。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在5月份的按年升幅，分別為1.2%、1.1%及1.2%，而4月份的相應升幅分別為1.1%、1%及1.1%。剔除政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在5月份的按年升幅分別為0.9%、1.1%及1.2%，在4月份的升幅分別為0.8%、1%及1.1%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在5月份錄得按年升幅的類別為煙酒，上升20.1%、外出用膳及外賣上升3%、交通升2.3%、雜項服務升2.2%、雜項物品升1.2%、衣履升1.1%，以及住屋升1.1%。

另一方面，綜合消費物價指數在5月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水，下跌10.9%，以及耐用物品下跌0.9%。

至於基本食品方面，5月份的綜合消費物價指數與一年前同期維持不變。

政府發言人表示，展望將來，整體而言通脹在短期內應會繼續處於可控水平。本地的成本壓力或會在香港經濟繼續增長下有所上升。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。